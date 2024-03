Non solo la squalifica FIGC, Sandro Tonali ora rischia anche in Inghilterra: la Football Association infatti ha ufficialmente reso noto di aver accusato il centrocampista ex Milan, ora al Newcastle, per aver violato il regolamento delle scommesse in Inghilterra.

“Sandro Tonali è stato accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della FA. Si afferma che il centrocampista del Newcastle United abbia violato la Regola E8 della FA 50 volte piazzando scommesse su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. Sandro Tonali ha tempo fino al 5 aprile 2024 per rispondere”, si legge nella nota della Football Association.

Tonali è già stato squalificato lo scorso ottobre, con uno stop di dieci mesi più otto mesi di pene alternative, patteggiando dopo le accuse della Procura FIGC di avere scommesso in Italia, in particolare anche sulle partite del Milan (ma senza scommettere mai contro la propria squadra, motivo per cui non si è prefigurata l’accusa di illecito sportivo): una squalifica che era stata poi estesa a livello internazionale dalla FIFA e che si concluderà quindi il prossimo settembre. Ora però il rischio per Tonali è di una estensione della squalifica dopo le accuse anche da parte della Federcalcio inglese.

“Il Newcastle United riconosce l’accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali riguardo alle presunte violazioni delle regole sulle scommesse della FA. Sandro continua a cooperare pienamente con le indagini pertinenti e conserva il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento”, ha commentato il Newcastle in una nota.