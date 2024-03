Le 50 scommesse “inglesi” di Tonali: via con la Premier, stop dopo le rivelazioni di Corona

Sono 50 le scommesse che la Football Association indica come capo di accusa per Sandro Tonali, nella indagine nata in Inghilterra sulla scia della squalifica per il centrocampista italiano. Nel comunicato della Federcalcio inglese, infatti, viene indicato come il giocatore abbia “violato la Regola E8 della FA 50 volte piazzando scommesse su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023”.

Cosa rappresentano le due date? La prima è la data di inizio della Premier League 2023/24, iniziata appunto sabato 12 agosto 2023, mentre Tonali si era trasferito in Inghilterra a partire dall’inizio di luglio (l’ufficialità del trasferimento era arrivata il 3 luglio). La seconda, invece, è la data in cui sono emerse le prime indiscrezioni legate al coinvolgimento di diversi giocatori italiani in un nuovo caso scommesse.

Il 12 ottobre scorso infatti Fabrizio Corona, dopo il nome del centrocampista della Juventus Fagioli, aveva fatto anche il nome di Tonali. Il giocatore del Newcastle si trovava in ritiro con la nazionale a Coverciano, lasciato in seguito alla notifica degli atti di indagine da parte delle forze dell’ordine. “La Federazione comunica che la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano”, aveva spiegato la FIGC in una nota. “A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirne il rientro presso i rispettivi club”, aveva concluso la Federcalcio.

Le tempistiche rese note dalla Football Association, quindi, lasciano intendere che Tonali avrebbe scommesso anche dal ritiro della nazionale a Coverciano nella giornata del 12 ottobre, quando il suo nome è poi emerso come quello di uno dei calciatori coinvolti nel caso scommesse e in seguito gli è stato notificato l’atto di indagine che lo ha portato nel pomeriggio a lasciare il ritiro.

Dopo le indagini a livello sportivo e il patteggiamento da parte del giocatore, la sanzione era stata di complessivi 18 mesi: 10 mesi di squalifica, 8 di prescrizioni alternative (come il rispetto di un piano terapeutico ed almeno 16 incontri di testimonianza in presenza).