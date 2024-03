Inter, Inzaghi verso il rinnovo: accordo fino al 2026 e stipendio al rialzo

Dopo giugno 2022 e settembre 2023, Simone Inzaghi si prepara a mettere la firma sul suo terzo rinnovo con l’Inter. Il terzo capitolo della saga si scriverà a Scudetto conquistato: la dirigenza non ha alcuna fretta e vuole affrontare la questione per tempo, ma Inzaghi si è comunque guadagnato sul campo una robusta promozione.

Inzaghi stipendio rinnovo – Accordo fino al 2026 con opzione

Come spiega La Gazzetta dello Sport, si tratterà di un nuovo contratto più lungo del precedente e, probabilmente, con tempi più rapidi di stesura rispetto alle ultime consolidate abitudini. Concluso con il dolce il primo ciclo nerazzurro, Inzaghi si prepara quindi al prossimo triennio perché è il 2027 l’orizzonte attorno a cui ci si muove, data di scadenza dei contratti anche del gruppo dirigente, dal Ds Piero Ausilio al’AD Giuseppe Marotta, che ha ribadito più volte di non volere andare oltre.

E arriva proprio dalla collaudata coppia mercato Marotta-Ausilio la policy alla base di tutto: l’allenatore dell’Inter non affronta mai una stagione in scadenza. Questione di opportunità, di necessaria serenità per affrontare al meglio le possibili curve della stagione. Il contratto di Inzaghi scadrebbe nel 2025, è quindi nelle cose arrivare al prolungamento fino al 2026 prima che inizi la prossima annata.

Inzaghi stipendio rinnovo – Ingaggio al rialzo

Il premio per la stagione attuale sarebbe un passo deciso, più lungo del solito, ovvero un’opzione per una stagione aggiuntiva, così da arrivare al famoso cancello del 2027. Il contratto, spiega il quotidiano, sarebbe inoltre condito da un adeguamento economico: il ritocco potrebbe essere nell’ordine del milione di euro, portando lo stipendio dai 5,5 milioni attuali a 6,5 milioni.

Va da sé che prima arriverà lo Scudetto e prima potrà giungere anche l’autografo sul terzo rinnovo. L’ultima partita stagionale è in programma il 26 maggio a Verona, c’è quindi tempo a sufficienza per immaginare un’intesa prima della fine del campionato. Ipotizzando che il tecnico resti in sella fino al 2027, Inzaghi metterebbe insieme sei stagioni consecutive sulla panchina dell’Inter. Da quando esiste la Serie A a girone unico ha fatto meglio solo il Mago Herrera che arrivò a 8.