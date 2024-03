DAZN, offerta per gli abbonati: tre mesi gratuiti di Apple TV+

Prosegue il piano di offerte che la piattaforma di sport in streaming DAZN (titolare dei diritti tv della Serie A fino alla stagione 2028/29) sta riservando ai propri abbonati. Un insieme di promozioni per offrire servizi collaterali a chi ha deciso di sottoscrivere un abbonamento per seguire il grande calcio italiano e non solo.

Infatti, DAZN ha deciso di mettere a disposizione per tutti i propri clienti un abbonamento di tre mesi totalmente gratuito ad Apple TV+. Questa offerta limitata permetterà, a chi deciderà di attivarla, di godersi le serie TV e film Apple Original premiati e amati da pubblico e critica: star indiscusse, film evento, avventure epiche, drammi avvincenti, commedie brillanti, con nuove uscite ogni mese.

DAZN offerta Apple TV – Tutti i dettagli della promozione

Ma come fare per aderire alla promozione? Tutti i clienti DAZN riceveranno una mail dalla piattaforma streaming all’indirizzo collegato all’account attivo. Da lì basterà richiedere il codice per attivare l’abbonamento di tre mesi per Apple TV+ e collegarsi al sito del servizio streaming. Sarà poi sufficiente seguire le istruzioni e inserire il codice ricevuto per attivare la promozione.

Tale codice può essere richiesto entro il 15 settembre 2024 mentre la promozione può essere attivata entro e non oltre il 30 settembre 2024. Scaduti i tre mesi, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo regolare in vigore, attualmente 9,99 euro, salvo disdetta.