Ufficiale, accordo GEDI-MSC per la cessione del Secolo XIX

Il Gruppo GEDI ha raggiunto ufficialmente una intesa con il Gruppo MSC per la cessione del Secolo XIX. Lo ha annunciato lo stesso gruppo editoriale, guidato dall’amministratore delegato Maurizio Scanavino (ad anche della Juventus) e di proprietà di Exor (la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altre anche dello stesso club bianconero) in una nota.

“Il Gruppo GEDI e il Gruppo MSC comunicano di aver raggiunto un’intesa preliminare per la cessione de Il Secolo XIX a una società interamente controllata dal Gruppo MSC. Le parti entreranno ora in negoziazioni in esclusiva per consentire lo svolgimento della due diligence e, parallelamente, procederanno alla predisposizione e discussione dei documenti contrattuali che disciplineranno l’operazione”, si legge nel comunicato.

“L’operazione include anche le attività digitali e di raccolta pubblicitaria relative al Secolo XIX, nonché quattro testate ad esso collegate quali The MediTelegraph, L’Avvisatore Marittimo, Il Giornale del Ponente Ligure e TTM – Tecnologie Trasporti Mare. Gli accordi relativi all’operazione, in caso di buon esito delle trattative, diverranno definitivi al soddisfacimento delle usuali condizioni sospensive per operazioni di questa natura e delle procedure previste dalle vigenti disposizioni”, conclude GEDI.

“L’operazione annunciata oggi mira a assicurare un solido futuro a una testata importante come Il Secolo XIX”, ha commentato l’AD di GEDI Maurizio Scanavino. “Il Gruppo MSC saprà accompagnarne l’evoluzione in questa nuova fase della sua storia, dando vita a una collaborazione con GEDI che riflette affinità e valori condivisi di due importanti famiglie imprenditoriali italiane”.

“Con questa cessione, GEDI completerà sostanzialmente il processo iniziato alcuni anni fa che l’ha visto concentrarsi sui quotidiani nazionali. Muovendo dalla leadership che ha conquistato in diversi segmenti di mercato, GEDI punterà ora su due obiettivi prioritari: cogliere tutte le potenzialità della transizione digitale in corso, nel pieno rispetto dell’identità delle sue testate la Repubblica e La Stampa, e al contempo sviluppare nuove iniziative e progetti di intrattenimento, che originano dalla qualità delle nostre tre radio (Deejay, Capital e m2o), per costruire una media company digitale forte, innovativa e dinamica”, ha concluso.

MSC, sponsor tra le altre di Napoli, Milan e Monza, è guidata da Gianluigi Aponte, originario di Sorrento e residente in Svizzera, imprenditore di successo nel settore navale, logistico, ferroviario e aereo. Con interessi in vari settori, tra cui il porto di Genova, Aponte è noto per giocare un ruolo predominante nel traffico crocieristico, controllando importanti segmenti appunto con il colosso MSC e la gestione delle stazioni marittime. Ha anche una presenza significativa in altri settori portuali e si è espanso nei treni con l’acquisizione di Italo, possiede una compagnia di aereo cargo e ha interessi in compagnie di navigazione come Moby e Tirrenia.