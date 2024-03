Real Madrid, ricavi in crescita e utile a fine 2023: obiettivo 1 miliardo di fatturato

Mentre il Real Madrid di Carlo Ancelotti si appresta a vincere la sua 36esima Liga spagnola e ad affrontare i quarti di finale di Champions League contro i campioni in carica del Manchester City, ecco che arrivano ottime notizie dalla prima semestrale della stagione 2023/24.

Infatti, la società di Florentino Perez ha chiuso la prima parte dell’attuale annata con un utile di 23,6 milioni di euro, a dimostrazione del grande lavoro fatto negli ultimi mesi riguardante il taglio dei costi e all’aumento di tutte le fonti di ricavo. Un risultato, al 31 dicembre 2023 in calo di un milione di euro rispetto all’anno precedente, ma che conferma la crescita nei ricavi del 15%, passando da 400,9 milioni a 461 milioni dopo 12 mesi.

Real Madrid ricavi 23 24 – Crescita in ogni settore e accordo con HP

Come detto, i Blancos hanno visto crescere ogni fonte di guadagno, dal marketing (180,6 milioni), alla vendita di biglietti e abbonamenti (94,5 milioni). A questi si aggiungono i 93,8 milioni per le competizioni e le amichevoli e i 92 milioni dei diritti tv.

«Nel dicembre 2023 – si legge nella nota ufficiale del Real –, il gruppo ha firmato un accordo di sponsorizzazione tecnologica globale con la società HP per le stagioni 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 con opzione di estensione per la stagione 2027-2028. Questo accordo rappresenta un’ulteriore fonte di reddito e fa di HP il primo marchio a portare il proprio logo sulla manica della maglia del Real Madrid, sia nella squadra maschile che in quella femminile». Questo accordo fra le parti ha fatto scatenare numerose voci sulla cifra che i Blancos incasseranno da questa partnership. Infatti si parla di un massimo di 70 milioni a stagione, mentre altre indicano la cifra giusta in 45 milioni complessiva per tre anni.