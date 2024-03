Nuova Champions, il “peso” della classifica: fino a 10 mln per il primo posto

La UEFA ha finalmente svelato il dettaglio dei premi che saranno distribuiti ai club che prenderanno parte alla Champions League nel 2024/25. Il format sarà rivoluzionato dalla prossima stagione, con un aumento dei club partecipanti da 32 a 36, un girone unico (con otto partite a squadra, tutte con avversarie diverse) e l’aggiunta dei playoff prima degli ottavi di finale.

Il nuovo format consentirà alla UEFA di distribuire oltre 2,4 miliardi di euro ai club partecipanti. I meccanismi di distribuzione sono stati rivoluzionati, in particolare per quanto riguarda i bonus legati ai risultati e la sezione relativa a market pool e ranking storico (le due fonti di ricavo sono state accorpate in un pilastro unico, denominato “value”).

Classifica nuova Champions – Le novità nei bonus per i risultati

A proposito di risultati, a pesare sui bilanci dei club che parteciperanno alla prima fase della nuova Champions non ci saranno solamente le vittorie o i pareggi (che varranno meno di ora, rispettivamente 2,1 milioni e 700mila euro). Anche la classifica finale – che determinerà la composizione della fase a eliminazione diretta – avrà un valore economico tutto suo.

Come si legge nei documenti UEFA consultati da Calcio e Finanza, «è previsto un nuovo bonus legato alla classifica della prima fase: ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica finale nel girone. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 275mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota (275mila euro)».

«Una quota – si legge ancora – verrà aggiunta a ogni posizione e quindi la squadra con la classifica più alta riceverà 36 quote. Eventuali risparmi derivanti dai pareggi nella fase a gironi aumenteranno proporzionalmente il valore iniziale delle quote distribuite per ogni posizione». Ma quanto varrà classificarsi al primo posto? E arrivare a metà classifica?

Classifica nuova Champions – Quanto vale a livello economico

Sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza ha simulato il valore di ogni posizione nella classifica finale della nuova Champions. Cifre che potranno aumentare sulla base delle quote aggiuntive legate a quelle non distribuite in caso di pareggio:

Posto – 9,9 milioni di euro

Posto – 9,63 milioni di euro

Posto – 9,35 milioni di euro

Posto – 9,08 milioni di euro

Posto – 8,8 milioni di euro

Posto – 8,53 milioni di euro

Posto – 8,25 milioni di euro

Posto – 7,98 milioni di euro

Posto – 7,7 milioni di euro

Posto – 7,43 milioni di euro

Posto – 7,15 milioni di euro

Posto – 6,88 milioni di euro

Posto – 6,6 milioni di euro

Posto – 6,33 milioni di euro

Posto – 6,05 milioni di euro

Posto – 5,78 milioni di euro

Posto – 5,5 milioni di euro

Posto – 5,23 milioni di euro

Posto – 4,95 milioni di euro

Posto – 4,68 milioni di euro

Posto – 4,4 milioni di euro

Posto – 4,13 milioni di euro

Posto – 3,85 milioni di euro

Posto – 3,58 milioni di euro

Posto – 3,3 milioni di euro

Posto – 3,03 milioni di euro

Posto – 2,75 milioni di euro

Posto – 2,48 milioni di euro

Posto – 2,2 milioni di euro

Posto – 1,93 milioni di euro

Posto – 1,65 milioni di euro

Posto – 1,38 milioni di euro

Posto – 1,1 milioni di euro

Posto – 825mila euro

Posto – 550mila euro

Posto – 275mila euro

Arrivare al primo o all’ultimo posto porta con sé una differenza di quasi 10 milioni di euro. Praticamente la cifra che attualmente viene erogata per il passaggio agli ottavi di finale. In questo caso il premio sarà tuttavia “aggiuntivo”, perché la qualificazione agli ottavi varrà ulteriori 11 milioni di euro, mentre per chi si qualificherà agli spareggi ci sarà un premio di un milione.