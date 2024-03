Fiorentina, il nuovo assetto societario: Pradè e Burdisso per l’area sport, a Ferrari l’area aziendale

La Fiorentina prova ad andare avanti dopo la scomparsa, improvvisa quanto dolorosa, del suo direttore generale Joe Barone. Dopo aver ripreso gli allenamenti, con Vincenzo Italiano chiamato a tenere concentrati i giocatori in vista del big match casalingo contro il Milan e per il finale di stagione, la società viola prova a fare quadrato per provare a sopperire alla figura di Barone, che si stava occupando di varie situazioni molto delicate e importanti come il dossier sul nuovo Artemio Franchi, senza dimenticare appunto la parte sportiva.

A mettere chiarezza è la stessa società toscana che ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale, senza dimenticare di omaggiare Joe Barone: «La Fiorentina desidera ringraziare tutti coloro che, in un momento così doloroso, hanno mostrato il loro straordinario affetto alla Famiglia Barone, alla Famiglia Commisso e a tutto il Club Viola».

«Nell’ottica della continuità con lo straordinario ed eccezionale lavoro svolto dal Direttore Generale Barone e con la volontà di portare avanti quanto fatto in questi anni – si legge –, l’intera Area Sportiva sarà supervisionata da Daniele Pradè, già Direttore Sportivo del Club, a stretto contatto con Nicolas Burdisso, già Direttore Tecnico, mentre l’Area Aziendale sarà gestita da Alessandro Ferrari, già Direttore della Comunicazione e delle Relazioni Esterne. Mark Stephan, allo stesso tempo, nell’organigramma della Società continuerà a mantenere la sua funzione di Amministratore Delegato».

«Ancora distrutti per quanto accaduto, il nostro impegno per portare avanti quanto fatto da Joe Barone in questi cinque anni sarà ancora maggiore – ha dichiarato il presidente Rocco Commisso – per questa ragione ho voluto dare continuità, delegando alle persone più vicine e che lavoravano più a stretto contatto con Joe il compito di tramandare la sua memoria e il suo operato. Daniele e Alessandro hanno dimostrato in questi anni tutta la loro dedizione e il loro legame a questa società e a questi colori, mettendo sempre davanti a tutto gli interessi del club e per questo motivo sono sicuro di porre in ottime mani la gestione della Fiorentina.

Voglio ringraziare nuovamente tutti i nostri straordinari tifosi e tutto il mondo del calcio che, in queste ore terribili, hanno mostrato la loro vicinanza a tutta la famiglia viola. Come anticipato mercoledì, presto intitoleremo ufficialmente la villa del Viola Park a Joe Barone e inizieremo a studiare le modalità per organizzare un grande torneo a lui dedicato. Oggi più che mai il mio legame con questo club e questa città è ancora più forte e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni. Lunedì tornerò in America per poter dare l’ultimo saluto a Joe, ma spero di tornare presto a Firenze per stare vicino alle nostre squadre con la speranza di riuscire a dedicare un risultato importante a Joe e a tutta Firenze».