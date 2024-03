Spagna, Federcalcio nella bufera: il Mondiale 2030 ora è a rischio

Il Mondiale del 2030 che la Spagna ospiterà con il Marocco e il Portogallo è ora a rischio dopo l’operazione di polizia avvenuta con perquisizioni nella sede della Federcalcio e i sette arresti, fra i quali dirigenti dell’organismo. Lo segnalano i media iberici, ricordando che la candidatura mediterranea a ospitare i Mondiali dovrà essere ratificata nel dicembre 2024.

Secondo quanto riportato da Marca, è scattata una vera e propria allerta nel mondo del calcio di fronte allo “spettacolo” andato in scena nella giornata di ieri. La Spagna è una delle federazioni più importanti dell’UEFA e della FIFA, e quanto accaduto nella mattinata di mercoledì ha gravemente intaccato la reputazione di una Federazione che proprio oggi avrebbe dovuto iniziare un nuovo percorso.

La FIFA era già stata la prima istituzione a reagire a quanto accaduto dopo la finale del Mondiale femminile, sanzionando il presidente della Federcalcio Luis Rubiales per il bacio non consensuale alla calciatrice Jenni Hermoso e allontanandolo da qualsiasi ruolo nel mondo del calcio. Ora si tratta di attendere, con massima attenzione a quello che sta accadendo. Da Zurigo ritengono che sia il momento della polizia e delle investigazioni, ma quanto accaduto non passerà sotto silenzio.

Quando dirigenti di altre federazioni sono stati arrestati o posti sotto inchiesta, sia l’UEFA che la FIFA hanno allontanato le figure in questione. Il punto è che Rubiales, una delle persone direttamente coinvolte nella vicenda, è già stato sanzionato. Le decisioni che verranno prese nei prossimi giorni saranno cruciali affinché gli organi dirigenziali del mondo del calcio intervengano, direttamente o indirettamente. «Per molto meno abbiamo escluso altre Federazioni», è la considerazione che circola a Zurigo.

Inoltre, come detto in precedenza, non bisogna dimenticare che il prossimo dicembre l’assemblea della FIFA dovrà ratificare la candidatura spagnola, marocchina e portoghese per il Mondiale 2030, e quanto sta accadendo fa perdere sostegno. È vero che non ci sono concorrenti in questa corsa, ma la Spagna dovrà spiegare molto bene tutto ciò che è successo per evitare anche il minimo dubbio e portare avanti il progetto.