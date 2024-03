Roma, chiesto l'anticipo a sabato 6 aprile per il derby con la Lazio

Il quarto di finale di Europa League fra Milan e Roma sta costringendo la Lega Serie A a profonde riflessioni sul calendario delle quattro giornate che vanno dalla 31esima alla 33esima, che sarà ufficializzato nella giornata di oggi.

Se per il derby fra Milan e Inter, che segue la gara di ritorno di Europa League, sarà ufficializzata la data di lunedì sera, stesso giorno in cui si giocherà Roma-Bologna, ora la società giallorossa avrebbe chiesto l’anticipo a sabato 6 aprile del derby contro la Lazio. In questo modo la squadra di De Rossi avrà un giorno in più per preparare la gara di andata dei quarti di Europa League contro il Milan. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Messaggero.

Roma Lazio quando si gioca – Lo spostamento della gara

Inizialmente, nelle idee della Lega, il derby di Roma si sarebbe dovuto giocare domenica alle 18, ma un anticipo di 24 ore non creerebbe nessun problema, anche per quanto riguarda la programmazione televisiva della 31esima giornata. Prima dell’ufficialità manca solamente il via libero definitivo della Lazio, che sarebbe poco convinta dell’anticipo, visto che il martedì precedente dovrà giocare la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus.

In ogni caso, oggi la Lega ufficializzerà gli anticipi e i posticipi delle quattro giornate che vanno dalla 31esima alla 33esima. Un appuntamento inizialmente previsto per la giornata di ieri ma opportunamente spostato per la scomparsa del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone.