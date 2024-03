Prove per l’Inter, Betsson nuovo retrosponsor della Folgore Caratese di Criscitiello

E’ stata presentata nella giornata di oggi, a Roma, l’iniziativa Betsson.Sport con Francesco Totti, ex capitano della Roma, come brand ambassador. Betsson.sport è la piattaforma nata con l’obiettivo di supportare grandi e piccoli club in tutta Italia e di unirli sotto un unico denominatore comune: la passione per lo sport.

Betsson Sport vuole dare visibilità a tutte le realtà sportive italiane, indipendentemente dal tipo di sport, dalla categoria, dal genere e dalle disabilità. Si tratta di un progetto di inclusione a 360 gradi per dimostrare quanto la passione per lo sport unisca, nonostante le diversità.

Sono già sei le società che fanno parte del Betsson.sport Club di sei discipline diverse: Ortigia pallanuoto, Folgore Caratese calcio, Mens Sana Siena basket, Amatori Union rugby Milano, Volley Millennium Brescia e Betsson Sport ASD Padova rugby.

Proprio in questa occasione è stata presentata la partnership con la Folgore Caratese, club calcistico della Serie D guidato dal direttore e CEO di Sportitalia Michele Criscitiello. Betsson.sport diventerà retrosponsor sulle divise della squadra, una sorta di “prova generale” in vista della partnership che dovrebbe portare Betsson a diventare sponsor di maglia dell’Inter.

«Siamo molto orgogliosi che la Folgore Caratese sia la prima squadra di calcio che condivida la splendida iniziativa di Betsson.sport», ha dichiarato Michele Criscitiello all’evento di lancio di Betsson.Sport. «Abbiamo lo Sportitalia Village di 60.000 metri quadrati, 600 bambini nel settore giovanile, tre campi da padel appena inaugurati, campi da calcio, uno stadio, costruiremo a breve anche gli studios di Sportitalia in Brianza. Abbiamo accolto questa iniziativa con molto piacere. Siamo orgogliosi di avere nuove maglie da domenica con Sportitalia e Betsson.Sport».