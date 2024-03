Roma, Olimpico pieno col Sassuolo: obiettivo record di spettatori dal 2005

L’Olimpico va verso un nuovo soldout per la gara di oggi tra la Roma di De Rossi e il Sassuolo di Ballardini. Entusiasmo alle stelle quindi per i giallorossi, tanto che è stato anche deciso di aprire al pubblico di casa anche il settore Distinti Nord-Ovest, che solitamente viene invece destinato ai tifosi ospiti). “La cornice di pubblico si preannuncia ancora una volta imponente e lo stadio sarà praticamente tutto giallorosso, compreso il Distinti Nord-Ovest, andato sold out come gli altri settori dedicati ai tifosi giallorossi”, ha spiegato la Roma in una nota.

Si va quindi verso quota 67mila spettatori, mai raggiunta finora dopo la riapertura post-lockdown in campionato dai giallorossi. Dall’estate 2022, con la riapertura degli impianti al 100%, la gara con il maggior numero di spettatori in Serie A per la Roma è stata l’ultima sfida con l’Inter, in cui sono arrivati all’Olimpico poco più di 65mila spettatori.

Roma-Inter 65.044 spettatori (2023/24)

Roma-Lecce 64.790 spettatori (2023/24)

Roma-Juventus 64.213 spettatori (2022/23)

Roma-Milan 64.191 spettatori (2022/23)

Roma-Lecce 64.018 spettatori (2022/23)

Guardando alle altre competizioni, la Roma negli ultimi anni ha superato i numeri del campionato in Europa soltanto in due occasioni, ovverosia nelle due ultime sfide casalinghe contro il Feyenoord in Europa League: quest’anno infatti sono stati 67.293 i tifosi presenti sugli spalti per la gara contro gli olandesi, superando i 66.742 spettatori della passata stagione.

Se venissero superati i 65mila di Roma-Inter, si tratterebbe della partita con il maggior numero di spettatori all’Olimpico per la Roma addirittura dal 2005/06, quando per la gara contro la Juventus del 19 novembre 2005 allo stadio erano presenti 68.816 tifosi sugli spalti.