Gedi (Exor) valuta la cessione del Secolo XIX: spunta l’ipotesi Spinelli

Non solo il processo di vendita della Provincia Pavese, il gruppo Gedi (di proprietà di Exor, la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altre della Juventus) sta valutando anche la cessione del Secolo XIX, lo storico quotidiano ligure.

Secondo quanto riportato da Italia Oggi, infatti, ci sarebbero stati interessamenti da parte di Aldo Spinelli, ex patron del Genoa e del Livorno e leader del gruppo omonimo attivo nella logistica e nei trasporti, e di Giulio Schenone, amministratore delegato dell’agenzia marittima Medov, anche se i diretti interessati hanno formalmente smentito il loro coinvolgimento secondo ItaliaOggi.

Nel frattempo, la redazione del Secolo XIX ha dichiarato lo stato di agitazione e ha votato uno sciopero di 5 giorni, in risposta al fatto che il gruppo Gedi non ha negato pubblicamente le voci sulla possibile vendita del giornale. Il quotidiano continua ad operare in uno stato di crisi fino ad agosto, riducendo il numero di giornalisti a 70. Nel 2023, il Secolo XIX ha registrato una perdita di circa 1,5 milioni di euro.

La testata condivide l’hub informativo “Ponente” con La Stampa di Torino, che potrebbe rimanere l’unica presenza editoriale italiana di Gedi in futuro. Anche perché le indiscrezioni sulla possibile cessione di Repubblica erano già emerse nei mesi scorsi, mentre l’inglese The Economist, anch’esso controllato dalla famiglia Elkann-Agnelli, sembra poter rimanere nell’orbita del gruppo.