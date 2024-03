WeBuild: «Siamo già al lavoro sullo studio di fattibilità per ristrutturare San Siro»

WeBuild ha iniziato subito a lavorare sull’analisi di fattibilità per la ristrutturazione dello stadio di San Siro. Questo per rispettare la consegna che ha tempi stretti ed è prevista a giugno come da accordi con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e le squadre Inter e Milan.

“Abbiamo iniziato subito a lavorare sull’analisi di fattibilità. Doneremo, come dimostrazione di servizio al Comune e alle squadre di Milano, le risultanze una volta terminato il lavoro”, si legge infatti in una nota di WeBuild.

Sul tema ieri Sala aveva spiegato: «WeBuild mi ha proposto pro bono di fare uno studio volto a comprendere se si può ristrutturare San Siro continuando a giocare o limitando al massimo il fatto che si debba andare a giocare altrove. Per fare questo studio serve un po’ di tempo, WeBuild ha chiesto fino a giugno e la cosa è concordata con le squadre. WeBuild ascolta le squadre che hanno chiesto di creare lounge per clientela Vip e poi a San Siro c’è da mettere a posto bagni, accessibilità e ascensori, oltre a parte commerciale fuori dallo stadio. Su queste cose WeBuild sta lavorando e porterà un progetto che vedremo a giugno».

Solo a quel punto si apriranno due possibilità. O «emerge la possibilità che non si possono fare i lavori senza spostare le squadre e a quel punto alzo le mani, ma se WeBuild ci conferma che è fattibile in un tempo non lungo io sarò ancora più insistente con le squadre. Ad esempio, per le regole pubbliche devo fare un bando per cedere lo stadio alle squadre, o in maniera definitiva e immediata e il Comune non ci vuole fare soldi con lo stadio ma solo evitare problemi con la Corte dei Conti oppure ve lo do come diritto di superficie in 90 anni e lo potete già registrare nei bilanci. Se WeBuild darà la conferma sarà il momento della verità. C’è la necessità e l’opportunità di migliorare la situazione sul quartiere di San Siro».