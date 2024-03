L'Inter fuori ai rigori con l'Atletico: i ricavi dei nerazzurri nella Champions 2023/24

Le parate di Oblak ai rigori mandano l’Atletico Madrid ai quarti di finale di Champions League, mandando ko l’Inter che saluta il torneo. I nerazzurri di Simone Inzaghi si fanno rimontare dopo l’1-0 dell’andata nonostante il vantaggio segnato da Dimarco: i gol di Griezmann e Depay mandano la gara ai supplementari, prima degli errori decisivi di Sanchez, Klaassen e Lautaro che aprono la strada ai colchoneros verso i quarti.

Ma quanto è valsa la Champions League per l’Inter nella stagione 2023/24? La partecipazione alla massima competizione europea, che vede l’Inter fra le protagoniste ormai da ben sei stagioni consecutive, è una cospicua risorsa per le 32 società che vi partecipano, a prescindere dal loro cammino nella competizione.

Sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza stima i ricavi lungo l’arco dell’attuale edizione della competizione per i singoli club. Partiamo come di consueto dal bonus partecipazione, uguale per tutti, che porterà nelle casse delle società italiane 15,64 milioni di euro. Si passa poi al ranking storico/decennale, un montepremi complessivo di 600,6 milioni di euro che viene suddiviso tra le società calcistiche in base al piazzamento nella classifica data dalle prestazioni europee degli ultimi dieci anni.

Per questa stagione, le stime di Calcio e Finanza si basano sui dati ufficiali della UEFA per il 2021/22. In quella stagione – la prima del ciclo di diritti attuale – sono stati assegnati ai club italiani circa 34 milioni di euro di market pool. La cifra è da dividere in due parti: 17 milioni vengono assegnati in proporzione al piazzamento nella Serie A 2022/23, che ha visto l’Inter chiudere al terzo posto, dietro Napoli e Lazio.

Gli altri 17 milioni vengono invece suddivisi tra i club in base al numero di partite che giocheranno nella prossima Champions. In questo caso, per ognuna delle italiane abbiamo ipotizzato lo scenario peggiore, per definire la cifra minima: eliminazione agli ottavi per i nerazzurri dopo l’odierna qualificazione, con due italiane in finale di Champions e una in semifinale.

Inter ricavi Champions – Le cifre dell’edizione 2023/24

Per quanto riguarda l’Inter, così, le cifre dei ricavi durante questa Champions League sono le seguenti: