Europa League, ottavi al via: doppia sfida in diretta in chiaro

L’Europa League entra nel vivo con gli ottavi di finale, e anche per questo appuntamento TV8 e Cielo – canali controllati da Sky, la pay-tv di Comcast – trasmetteranno due tra i match più attesi in diretta in chiaro per tutti gli appassionati.

Nella giornata di domani, giovedì 7 marzo, il Milan ospiterà lo Slavia Praga: l’incontro sarà trasmesso in diretta su TV8 alle ore 21.00, con lo studio pre-partita già dalle 20.30. Una sfida tutta internazionale anche su Cielo: sempre domani, giovedì 7 marzo, ma alle ore 18.45, calcio d’inizio di Sparta Praga- Liverpool, che andrà sempre in diretta, con studio pre-partita dalle ore 18.00.

Europa League partite in chiaro – Le altre italiane

Altre due formazioni italiane saranno impegnate in Europa League in questo turno. L’Atalanta giocherà proprio questo tardo pomeriggio contro lo Sporting Lisbona, con calcio d’inizio fissato per le ore 18.45. I bergamaschi affronteranno nuovamente i portoghesi, che hanno già sfidato nella fase a gironi della manifestazione.

Chiude la Roma, che affronterà invece il Brighton di Roberto De Zerbi. L’incontro è in programma in Inghilterra, con calcio d’inizio fissato per le ore 18.45. Tra le italiane impegnate nelle coppe c’è anche la Fiorentina, che giocherà in Conference League in trasferta contro il Maccabi Haifa.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta anche su Sky e su DAZN, che fino al termine della stagione detengono i diritti televisivi delle due competizioni.