Restyling San Siro, Sala convoca Inter e Milan insieme a WeBuild

L’incontro si svolgerà entro la fine di questa settimana: Inter e Milan attendono la data precisa della convocazione. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala vuole mettere intorno allo stesso tavolo i due club milanesi e WeBuild per fare il punto sulla possibile ristrutturazione di San Siro con tutte le parti coinvolte.

Sarà il primo contatto tra l’Inter e l’impresa di costruzioni che ha già effettuato un sopralluogo a San Siro con i rappresentanti del Milan. Sala – spiega Tuttosport – ne approfitterà per capire qualcosa in più sulle intenzioni dei rossoneri, che oscillano tra la valutazione di un intervento al Meazza e la realizzazione di uno stadio nuovo a San Donato.

La strada che porta al nuovo impianto nel sud di Milano è la priorità per il club di RedBird, che tuttavia sarebbe favorevole (alle giuste condizioni) a un restyling del Meazza, che dia magari la possibilità di incrementare i ricavi in attesa che il nuovo stadio sia realizzato. Sala, da parte sua, chiede chiarezza, visto che Gerry Cardinale ripete che la strada maestra resta appunto quella di una casa nuova.

L’incontro potrebbe essere utile per muovere qualche passo in avanti. WeBuild – tramite le parole del direttore generale Massimo Ferrari, ex membro del CdA del Milan – ha già fatto sapere che «prevediamo di lavorare sostanzialmente da giugno ad agosto per almeno due anni, chiedendo al limite di spostare una partita, l’ultima o la prima, se necessario. Per aumentare le entrate bisogna lavorare sulla clientela vip, sugli sponsor e sui servizi accessori che si possono costruire al di fuori o in prossimità dello stadio».