Mistero a Parigi: rubato un pc con dati sulle Olimpiadi 2024

Questa estate si svolgeranno le Olimpiadi a Parigi e a pochi mesi dalla cerimonia di inaugurazione, la 33esima edizione finisce nel mistero.

Lunedì scorso, infatti, alla stazione Gare du Nord di Parigi sono spariti dalla cappelliera di un treno diretto a Creil un computer e due chiavette usb di proprietà di un ingegnere che lavora al municipio della capitale. Secondo il denunciante, i materiali rubati contenevano dei dati sensibili riguardanti i piani di sicurezza della polizia municipale per i prossimi Giochi olimpici e paralimpici, in programma dal 26 luglio.

Così si è messa in moto subito la macchina delle indagini che ha aperto due inchieste, una della polizia giudiziaria, l’altra affidata alla sicurezza della Rete Trasporti. Prima ancora che si concludessero, alcuni dipendenti municipali hanno sollevato il dubbio che il collega avesse menzionato i dati sensibili affinché le forze dell’ordine accelerassero le ricerche.

E la smentita è arrivata a stretto giro di posta: «L’ingegnere non era in possesso di alcuna informazione relativa all’organizzazione e allo schieramento delle forze di polizia municipale». Il suo materiale «conteneva appunti presi per uso interno, relativi al suo lavoro sulla missione informatica del dipartimento strade e viaggi». Dati riguardanti il traffico durante i Giochi, dunque, non la delicata sicurezza olimpica. Tesi confermata poi anche dalla Procura.

Nella giornata di ieri, mentre il caso si stava piano piano sgonfiando, in Comune a Parigi si è svolta una riunione urgente al fine di «effettuare tutti i ripristini necessari per interrompere ogni accesso al sistema informatico della città». Oltre all’azzeramento, è partita anche un’indagine interna per capire se ci sono state «comprovate violazioni delle procedure di sicurezza». La falla, seppur superficiale, ha colpito direttamente la grande macchina organizzativa del più importante evento sportivo previsto quest’anno.

Per quanto riguarda la sicurezza, quindi, rimane tutto segreto, come deve essere. Anche se le problematiche di un evento così esteso, accompagnato dalla volontà di mettere i tifosi di tutto il mondo al centro dell’evento, non mancano. Ci saranno restrizioni alla viabilità, l’utilizzo dei droni e un sistema imponente pensato per proteggere tutte le fasi dei Giochi, a partire dall’ambiziosa cerimonia di apertura prevista sulla Senna, evento considerato a rischio alla luce della minaccia terroristica e della situazione in Medio Oriente, nella Striscia di Gaza. Il Comune ha già annunciato che coinvolgerà 2.000 agenti di polizia municipale.