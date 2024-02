Giuntoli: «Tratteremo il riscatto di Alcaraz più avanti. Allegri? Siamo tutti contenti»

Poco prima del fischio di inizio di Juventus-Frosinone, il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, ha analizzato la situazione attuale in casa della Vecchia Signora, dal momento in campionato al futuro di Massimiliano Allegri, spiegando anche i dettagli dell’operazione Alcaraz.

«Il mister ha fatto 54 punti con lo staff e i ragazzi – ha commentato Giuntoli a Sky Sport -, è giusto continuare su questa strada che ci ha dato tantissime soddisfazioni fino ad ora e dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa e cercare di arrivare all’obiettivo prefissato ad inizio anno: entrare in Champions League. Noi vogliamo tenere il mister e il mister è contentissimo di restare alla Juventus. A tempo debito, ci siederemo per programmare il futuro insieme».

Ancora sulla Champions: «È il nostro obiettivo dall’inizio. Noi abbiamo sistemato, e dobbiamo continuare a sistemare, i conti. Tre anni fa la Juventus ha cominciato un progetto con i giovani e c’è un incremento di quasi il 30% sull’impiego dei ragazzi dai 20 ai 24 anni, tutti formati da noi; quindi, il mister sta facendo un grandissimo lavoro, un lavoro prospettico per lui e i ragazzi. Continuiamo su questa strada».

L’affare Alcaraz: «Avevamo l’esigenza di inserire numericamente un ragazzo che non disturbasse l’andamento del campionato e del gruppo su cui siamo contenti. Quindi, volevamo prendere un ragazzo giovane di buone speranze. La possibilità l’abbiamo avuta a 48 ore dalla chiusura del mercato e non avevamo tempo di negoziare il riscatto. C’è grande rispetto per il club con cui abbiamo lavorato e crediamo che il ragazzo abbia grandi qualità. Avremo modo e tempo di discutere su tutto in futuro. Siamo consapevoli delle sue qualità e quando si va a negoziare una long fee si cerca di negoziare per il meglio cercando di proteggerci da tutto, come infortuni o non disponibilità così da non pagare l’intera cifra, anche se non si parla di grandissime cifre di long fee. Abbiamo fatto un’operazione light dal punto di vista economico e anche tecnico perché il calciatore ha grandi doti, si è inserito bene e ha già giocato due partite. Noi siamo molto contenti, non avevamo l’esigenza di prendere un titolare ma di aumentare il numero di calciatori in rosa e, perché no, con un calciatore futuribile».