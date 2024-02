Ufficiale, la Serie A non cambia: Sporting-Atalanta si sposta a mercoledì

Quando si gioca Sporting Lisbona Atalanta? «Saranno i portoghesi dello Sporting Clube de Portugal gli avversari dell’Atalanta negli ottavi di finale della UEFA Europa League 2023-2024 dopo il sorteggio effettuato a Nyon. Come comunicato dall’UEFA, l’andata si disputerà all’Estádio José Alvalade di Lisbona mercoledì 6 marzo con fischio d’inizio alle 18.45 CET, mentre il ritorno al Gewiss Stadium di Bergamo giovedì 14 marzo alle ore 21 CET».

Con questa nota ufficiale l’Atalanta ha comunicato lo slittamento della sfida di andata con lo Sporting Lisbona, inizialmente programmata per martedì 5 marzo. Il match non può essere disputato giovedì 7 marzo a causa della contemporanea sfida a Lisbona tra il Benfica e i Rangers, altro match valido per gli ottavi di finale dell’Europa League.

Quando si gioca Sporting Lisbona Atalanta? La Serie A non cambia

In questo modo, non cambierà nulla per quanto riguarda le partite già programmate del campionato di Serie A. L’Atalanta scenderà prima in campo con il Milan (domenica 25 febbraio alle 20.45) e successivamente per il recupero con l’Inter (il 28 febbraio, alla stessa ora). Poi la sfida con il Bologna il 3 marzo, e il successivo impegno con lo Sporting.

Le sfide che vedranno protagonisti i bergamaschi saranno così quattro nello spazio di dieci giorni. Per la formazione di Gasperini si ripropone dunque la sfida con i portoghesi, già affrontati nella fase a gironi. Lo Sporting Lisbona ha eliminato nel turno di spareggio gli svizzeri dello Young Boys.