Porto Arsenal in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di Porto Arsenal in streaming gratis. Il match è in programma mercoledì 21 febbraio 2024, alle ore 21.00.

Al Do Dragao di Porto, va in scena la gara di andata degli ottavi di finale fra l’attuale terza forza del campionato portoghese, la Liga Portugal, e la formazione allenata da Mikel Arteta, che in campionato sta provando a tenere il passo di Liverpool e Manchester City, e fin qui ci sta riuscendo a suon di goleade nelle ultime partite disputate in Premier League. Gli inglesi in Champions sono riusciti a classificarsi al primo posto del girone mettendosi alle spalle PSV, Lens e Siviglia. Dall’altra parte i portoghesi, che rischiano di cominciare dai preliminari per la prossima Champions, si sono piazzati secondi dietro al Barcellona, per colpa dei due scontri diretti persi.

Porto Arsenal in streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

La partita Porto-Arsenal – in programma alle ore 21.00 di mercoledì 21 febbraio 2024 – andrà in onda in diretta su Sky Sport e sarà visibile in streaming sulla piattaforma, gratuita per gli abbonati, Sky Go e sul servizio OTT di NOW. Gara disponibile anche su Mediaset Infinity.

Porto Arsenal in streaming gratis? Le formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida: