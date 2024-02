DAZN, Final Eight da record: è l'evento di basket più visto in piattaforma

Record di spettatori e novità tecnologica di grande impatto. La finale 2024 della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia di basket ha visto nel mix di innovazione e intrattenimento, la chiave per trasportare al centro dell’evento i tifosi della palla a spicchi che hanno vissuto l’appuntamento clou da remoto.

Grazie alla collaborazione con LBA e al supporto della FIP, per la prima volta in assoluto in un evento ufficiale di basket italiano, DAZN ha portato in campo la Ref Cam. La speciale camera ha catturato, in diretta, le azioni più salienti della finale tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la GeVi Napoli, offrendo una prospettiva del tutto unica: quella dell’arbitro in campo.

L’adozione di soluzioni tecnologiche per amplificare l’esperienza degli appassionati è diventata ormai un elemento centrale per accrescere la popolarità dello sport, tanto da giocare un ruolo sempre più centrale per DAZN che, dopo il debutto della bodycam in Serie A Tim, ora ‘archivia’ con successo la prima sperimentazione messa a segno sul parquet dell’Inalpi Arena

