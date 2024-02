Svelato il piano Bohr: il progetto di Superlega ideato da Agnelli e Al-Khelaifi

Nome in codice: “Bohr” come il cognome di Niels Bohr, un fisico danese del XX secolo che ha lavorato sulla bomba atomica. È Andrea Agnelli, l’ex presidente della Juventus, che per la prima volta ha menzionato l’esistenza di questo progetto in un’intervista al Financial Times dello scorso gennaio. Raccontò di aver discusso di questo piano con il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi: una nuova competizione continentale con i tratti di una lega chiusa.

L’incontro con Al-Khelaifi di cui parla Agnelli – spiega L’Equipe – avvenne nell’autunno del 2020, circa sei mesi prima del lancio nell’aprile 2021 della Superlega sostenuta da Real Madrid, Barcellona e Juventus, con il consenso di altri nove grandi club. Il progetto “Bohr” era stato invece promosso dal presidente del PSG ed elaborato da una società britannica.

Secondo le informazioni del quotidiano francese, Al-Khelaifi e il suo team si sarebbero occupati della parte finanziaria del progetto, mentre Agnelli ne avrebbe gestito la governance. Insomma, in ballo c’erano due progetti distinti di Superlega pensati contemporaneamente, entrambi in un periodo in cui anche i club più potenti si trovano profondamente indeboliti dall’emergenza Covid.

Superlega piano Bohr – I club impegnati nella competizione

Ma cosa prevedeva esattamente questo torneo? Come nel caso della Superlega, si è partiti da una constatazione. Fino al 2000, i top 16 club europei avevano vinto il 7% delle Coppe dei Campioni. Da allora, la percentuale è salita al 95%, da qui la necessità di unirsi in una competizione fatta da ed esclusivamente per loro. Il progetto Bohr prevedeva così una competizione disputata da 14 club con i redditi più elevati, altre società invitate (Lione e Milan) e gli ultimi provenienti dalle competizioni europee e non più direttamente dal loro campionato.

Le 24 squadre sarebbero state divise in quattro fasce da 6 ciascuno. Da lì, seguendo il format “svizzero” previsto anche per la nuova versione della Champions League, ogni squadra nella prima fase avrebbe disputato 32 incontri, 16 in casa e 16 in trasferta. Alla fine, solo alcune di queste squadre sarebbero state eliminate, mentre le altre si sarebbero affrontate in incontri di andata e ritorno negli ottavi di finale, nei quarti di finale e in semifinale, con la finale che si sarebbe giocata in gara secca.

Superlega piano Bohr – Separazione dai campionati e finanziamenti

Sempre secondo il documento, i partecipanti a questo progetto non avrebbero più giocato le partite nei loro rispettivi campionati nazionali. «Secessione totale dalle leghe nazionali al fine di massimizzare i ricavi». Questi club – spiega addirittura L’Equipe – avrebbero probabilmente fatto giocare le loro squadre B nei campionati nazionali. Vale la pena notare che una disposizione del genere avrebbe avuto l’effetto di una bomba e non avrebbe mancato di suscitare vive opposizioni.

Nel progetto Bohr, l’UEFA sarebbe stata coinvolta, poiché è scritto che avrebbe dovuto «garantire la legittimità della competizione ed essere l’unico distributore a livello di solidarietà (degli aiuti versati agli altri club)». Resta da vedere se l’organismo avrebbe accettato un’idea del genere o se si sarebbe opposto ad essa, come ha fatto con la Superlega. Dal punto di vista finanziario, i progettisti di questa nuova competizione speravano di raccogliere 12,2 miliardi di euro all’anno e di redistribuirne 8,2 ai club.