Nuova Champions come la vecchia Serie A: 18 gare in contemporanea nell’ultima giornata del girone

La UEFA prepara la rivoluzione del calendario per le coppe a partire dal 2024/25. Il lancio del nuovo format per le competizioni continentali infatti porterà diverse novità, a partire dall’organizzazione delle gare durante la stagione. Lo ha appreso Calcio e Finanza durante un briefing organizzato dalla UEFA a proposito della riforma delle coppe che prenderà il via dal 2024/25. Con una novità stile vecchia Serie A, quando tutte le gare si giocavano in contemporanea.

Le tre competizioni in particolare si articoleranno nei seguenti turni e giornate:

UEFA Champions League Prima fase: 8 giornate (4 in casa e 4 in trasferta) Spareggi fase a eliminazione diretta: 2 giornate (in casa e fuori) Ottavi di finale: 2 giornate (in casa e fuori) Quarti di finale: 2 giornate (in casa e fuori) Semifinali: 2 giornate (in casa e fuori) Finale: 1 giornata



UEFA Europa League Prima fase: 8 giornate (4 in casa e 4 in trasferta) Spareggi fase a eliminazione diretta: 2 giornate (in casa e fuori) Ottavi di finale: 2 giornate (in casa e fuori) Quarti di finale: 2 giornate (in casa e fuori) Semifinali: 2 giornate (in casa e fuori) Finale: 1 giornata



UEFA Conference League Prima fase: 6 giornate (3 in casa e 3 in trasferta) Spareggi fase a eliminazione diretta: 2 giornate (in casa e fuori) Ottavi di finale: 2 giornate (in casa e fuori) Quarti di finale: 2 giornate (in casa e fuori) Semifinali: 2 giornate (in casa e fuori) Finale: 1 giornata



Considerando l’aumento delle squadre (36 per ciascuna competizione) e il conseguente aumento delle partite ha portato alla necessità, per l’UEFA, di trovare nuove finestre in cui fare disputare le gare. In questo modo, la prima novità riguarda la disposizione della prima fase nel calendario: le partite di Champions League e di Europa League cominceranno a settembre e concluderanno la prima fase con due giornate che si disputeranno a gennaio, mentre la Conference League terminerà a dicembre.

Inoltre, ognuna delle tre competizioni avrà una settimana di “esclusiva”: significa che, ad esempio, che la prima giornata di Champions League si disputerà tra martedì, mercoledì e giovedì senza che scendano in campo le altre coppe. L’Europa League, invece, giocherà nella sua settimana esclusiva il mercoledì e il giovedì, mentre la Conference League giocherà comunque soltanto il giovedì.

Infine, per quanto riguarda gli orari, sono state confermate le fasce orarie delle 18.45 e delle 21 (orario italiano), con la possibilità di uno slot aggiuntivo alle 16.30 per le gare di Europa League e Conference League disputate in zone con fuso orario rilevante (2 o più ore in aggiunta al fuso orario dell’Europa Centrale). In particolare, in Champions League si giocheranno due partite alle 18.45 e le altre sette alle 21, sia martedì che mercoledì.

Le novità in termini di orario riguardano innanzitutto l’ultima giornata della prima fase, in cui tutte le partite si giocheranno contemporaneamente: l’ultima giornata quindi vedrà 18 partite disputarsi in contemporanea sia come giorno che come orario, con l’obiettivo di rendere molto più elettrizanti gli ultimi 90’ della prima fase al termine della quale le prime otto squadre si qualificheranno direttamente agli ottavi, dalla nona alla ventiquattresima andranno a giocarsi una fase di playoff e le ultime dodici squadre verranno eliminate. Con una particolarità per l’ultimo turno anche a livello televisivo in Italia, visto che 17 delle 18 gare previste saranno trasmesse da Sky e una sola da Amazon Prime Video. Nella fase ad eliminazione diretta sarà possibile vedere partite negli ottavi di Champions League disputarsi alle 18.45: solo dai quarti in poi infatti si disputeranno sempre alle 21, così come a partire dalle semifinali di Europa e Conference League.