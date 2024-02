RedBird punta sui media: acquista la società di produzione All3Media per 1,4 miliardi

Continuano gli investimenti da parte di RedBird nel mondo dei media. Il fondo guidato dal patron del Milan Gerry Cardinale, attraverso RedBird IMI, il gruppo di investimento creato insieme all’emiratina International Media Investments (controllata dallo sceicco Mansour bin Zayed al-Nahyan, vice presidente degli Emirati Arabi Uniti, che possiede il Manchester City) e gestito dall’ex ceo della CNN Jeff Zucker, ha infatti acquisito All3Media, la società di produzione televisiva e cinematografica con sede a Londra dietro a Fleabag e Squid Game: The Challenge, per una cifra pari a circa 1,4 miliardi di euro.

Dalla sua creazione come joint venture un anno fa, RedBird IMI ha concluso cinque accordi: in precedenza, infatti sono entrate in portafoglio la società di produzione di contenuti scripted Media Res, quella di produzione di contenuti unscripted EverWonder Studios, la società specializzata in intrattenimento per bambini Hidden Pigeon Company e, infine, il sito Front Office Sports.

“All3Media è una delle grandi aziende di contenuti del mondo, e questo ci offre una piattaforma incredibile per continuare a far crescere il nostro portafoglio in espansione”, ha detto Zucker. “La domanda di nuovi programmi e serie esistenti in corso, sia scriptate che non, rende All3 un perfetto partner per noi.”

Turton ha aggiunto: “La nostra strategia rimane quella di lavorare con i migliori talenti del mondo, sviluppando e producendo programmi di alta qualità e popolari e il sostegno e l’investimento di RedBird IMI saranno fondamentali per aiutarci a realizzare questo.”

RedBird IMI ha battuto diversi offerenti per All3Media, tra cui il gruppo francese di produzione televisiva Banijay, Sony e The North Road Company, uno studio gestito dall’ex capo del Fox Group Peter Chernin. E si tratta di una operazione vincente anche per le società che hanno ceduto All3Media, ovverosia Warner Bros e Liberty, che avevano acquisito All3Media nel 2014 per 550 milioni di sterline.

Cardinale, fondatore e socio amministratore di RedBird Capital Partners, ha detto: “Acquisire All3 è un’estensione della nostra tesi di investimento intorno ai creatori di contenuti globali e ai proprietari di proprietà intellettuali.”