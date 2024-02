Da Theate a Terrier: gli stipendi del Rennes nel 2023/2024

Giovani, di talento e vogliosi di calcare palcoscenici importanti. Queste le caratteristiche che accomunano i calciatori del Rennes guidato da Julien Stephan di quest’anno. Dopo aver ottenuto un quarto posto l’anno scorso in Ligue 1, la formazione bretone vuole confermare quanto di buono fatto vedere non solo in patria, ma anche in Europa.

E migliore cornice e risalto mediatico non poteva esserci, visto che per gli spareggi di Europa League, il Rennes dovrà vedersela con il Milan di Stefano Pioli, retrocesso dalla Champions League dopo il terzo posto nella fase a gironi alle spalle di Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

Stipendi Rennes 2023 2024: acquisti e cessioni

Un’annata molto importante quella del Rennes dell’anno scorso che ha fatto in modo di mettere in evidenzia i migliori talenti della squadra. Una citazione particolare se la merita Jeremy Doku passato al Manchester City, per 60 milioni di euro, e che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nello scacchiere tattico di Pep Guardiola. Insieme a lui hanno salutato la Bretagna il centrocampista Lesley Ugochukwu, accasatosi al Chelsea per 27 milioni, e Lovro Majer, ceduto al Wolfsburg per 25 milioni.

Un ottimo incasso per tre calciatori, a cui si aggiungono altre cessioni minoritarie, a cui ha fatto seguito un mercato all’insegna del talento, della giovane età, ma anche di interpreti in grado di far fare il salto di qualità alla squadra. Un esperimento che non è riuscito con l’ex Roma Nemanja Matic, approdato in estate per 2,5 milioni, ma ceduto per 2,6 milioni in inverno al Lione.

La spesa più importante si è registrata per il talentuoso trequartista classe 2000 Enzo La Fée del Lorient. E poi una serie di acquisti da 15 milioni l’uno. Si va da Matusiwa del Reims a Rieder dello Young Boys, passando per Blas del Nantes.

Uno stravolgimento della rosa che ha portato a un abbassamento del monte ingaggi. Nella scorsa stagione, infatti, il Feyenoord spendeva 32,49 milioni di euro lordi. Quest’anno, infatti, il club olandese riconosce in totale 15,75 milioni di euro ai propri calciatori, per un totale lordo di 28,64 milioni.

Stipendi Rennes 2023 2024: Theate il più pagato

Di seguito, l’elenco dei calciatori della rosa dal più al meno pagato sulla base delle stime di Capology (tutte le cifre sono annuali e considerate al netto):