Da Bijlow a Gimenez: gli stipendi del Feyenoord nel 2023/2024

Negli ultimi anni il Feyenoord sembra essere tornato agli antichi splendori. Basti prendere in esempio le ultime stagioni per vedere come gli olandesi siano tornati a vincere in patria e a essere protagonisti anche in Europa con una Conference League sfiorata e un quarto di finale giocato in Europa League l’anno scorso. Entrambe le sfide europee sono state perse contro la Roma.

La squadra di Arne Slot si sta giocando, anche in questa annata, il primo posto dell’Eredivisie e spera di poter essere protagonista di un’ottima stagione anche in Europa. Dopo non essere riuscita a centrare gli ottavi di finale di Champions (nel gruppo di Bayern Monaco, Lazio e Celtic), ora le speranze internazionali sono legati all’Europa League, con il primo ostacolo che è rappresentato dalla già citata Roma di Daniele De Rossi.

Stipendi Feyenoord 2023 2024: acquisti e cessioni

Ma la squadra che Pellegrini e compagni si troveranno di fronte negli spareggi per gli ottavi di Europa League sarà molto cambiata rispetto a quella incontrata negli anni, almeno a livello di calciatori. Infatti, nell’ultime due sessioni di mercato (estiva 2023 e invernale 2024) il Feyenoord ha accolto un totale di ben 17 calciatori, di cui tre promossi dalla seconda squadra.

Un restyling importante dovuto alle 21 cessioni effettuate, fra cui quella più importante riguarda certamente il centrocampista turco-olandese Orkun Kökçü, accasatosi al Benfica per 25 milioni di euro. Incasso che ha di fatto finanziato il mercato in entrata, per un saldo mercato praticamente a zero, grazie ad altre cessioni. L’acquisto più oneroso è quello Ayase Ueda, attaccante prelevato dal Brugge per 8 milioni di euro.

Uno stravolgimento della rosa che ha portato a un innalzamento del monte ingaggi. Nella scorsa stagione, infatti, il Feyenoord spendeva 22,11 milioni di euro lordi. Quest’anno, infatti, il club olandese riconosce in totale 12,84 milioni di euro ai propri calciatori, per un totale lordo di 25,15 milioni.

Stipendi Feyenoord 2023 2024: Bijlow il più pagato

Di seguito, l’elenco dei calciatori della rosa dal più al meno pagato sulla base delle stime di Capology (tutte le cifre sono annuali e considerate al netto):