San Siro pieno per due sere di fila: 140 mila persone fra Milan e Inter

Si preannuncia una due giorni di fuoco per San Siro che nell’arco di 24 ore ospiterà due gare molto importanti sia per il Milan che per l’Inter. E la risposta delle due tifoserie, come quasi sempre accade da qualche anno a questa parte, è all’altezza della situazione.

A scendere in campo per primo sarà il Milan, che giovedì sera sfiderà il Rennes per la gara di andata dello spareggio di Europa League. Gli uomini di Stefano Pioli, reduci da un ottimo cammino in campionato, saranno spinti da poco più di 67 mila spettatori, con gli ultimi tagliandi ancora in vendita a poche ore dalla partita. Dalla cifra totale appena indicata, però, vanno considerati i tantissimi tifosi francesi che occuperanno anche qualche settore limitrofo al classico terzo anello verde.

Superata, invece, la soglia dei 70 mila per Inter-Salernitana in programma venerdì 16 febbraio alle ore 20.45. Come si apprende dal sito ufficiale del club nerazzurro sono rimasti in vendita ancora pochissimi tagliandi visto che quelli venduti hanno superato quota 72.000. Questo testimonia come l’entusiasmo in casa Inter sia altissimo dopo le vittorie contro Juventus e Roma che hanno proiettato la formazione di Simone Inzaghi sempre più sola in testa alla classifica. Senza dimenticare che settimana prossima a San Siro arriva l’Atletico Madrid per gli ottavi di Champions League per un’altra serata di gala.

Tornando all’attualità, San Siro ospiterà in 24 ore poco più di 140 mila persone per Milan-Rennes e Inter-Salernitana nel primo vero momento importante della stagione delle due squadre, una alla caccia del riscatto europeo dopo l’eliminazione dalla Champions League, l’altra per aumentare il vantaggio sulle inseguitrici e lanciarsi definitivamente verso la seconda stella.