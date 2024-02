Rennes club di provincia, ma i proprietari sono tra i più ricchi al mondo

Questa sera il Milan scenderà in campo contro il Rennes per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League. La sfida mette i rossoneri di fronte al club della città capoluogo della Bretagna, nel nord-ovest della Francia. Una società di provincia, che nella sua storia ha conquistato tre Coppe di Francia, una Supercoppa francese e che in Ligue 1 ha firmato il suo record con il terzo posto della stagione 2019/20.

A dispetto della sua storia, il Rennes può contare su una proprietà di altissimo livello. A partire dal 1998 il club è infatti controllato dalla ricchissima famiglia Pinault. La società fu acquistata in particolare dal magnate François Pinault, fondatore della holding Artemis e di PPR (Pinault-Printemps-Redoute), oggi gruppo Kering, che comprende brand di lusso come Gucci, Yves Saint Laurent e Balenciaga.

François Pinault è attualmente il presidente onorario del gruppo Kering. La società fu fondata nel 1963, inizialmente come un’azienda operante nel settore del legno e nei materiali da costruzione. Nel 1999, Pinault cambiò la direzione del business verso i beni di lusso quando acquistò una partecipazione di controllo nell’italiana Gucci.

Oggi il gruppo, che nel 2023 ha fatto registrare ricavi per 19,6 miliardi di euro e un utile netto di poco più di 3 miliardi, è gestito dal figlio di Pinault, François-Henri. Secondo la classifica dei miliardari di Forbes, Pinault e famiglia si trovano al 48esimo posto tra gli uomini e donne più ricchi al mondo con un patrimonio pari a 31,5 miliardi di dollari, subito alle spalle del fondatore di DAZN Len Blavatnik.

Guardando ai proprietari di società sportive, la famiglia Pinault si trova al quinto posto tra i più ricchi al mondo (secondo posto se consideriamo solamente i proprietari di club calcistici). Questa la top 10, sulla base della classifica dei miliardari stilata da Forbes: