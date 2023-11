Non soltanto il presidente Gianluca Ferrero. Anche l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino ha risposto alle domande di alcuni azionisti del club bianconero. In particolare, il dirigente ha parlato di stadio e dello sponsor di maglia, con Jeep in scadenza di contratto e destinata a lasciare la divisa da gioco.

«E’ già da qualche partita che lo Stadium è sold-out. La nuova campagna non serve ad aumentare necessariamente gli abbonati, ma è volta a garantire un posto certo ai tifosi che vogliono essere sicuri di esserci al girone di ritorno. Per ora abbiamo ottenuto un migliaio di abbonamenti in più», ha detto Scanavino a proposito delle presenze alle partite della squadra di Allegri.

Il dirigente ha poi confermato la fine della partnership con Jeep, società che fa parte del gruppo Stellantis (di cui l’azionista di maggioranza è Exor, la holding degli Agnelli-Elkann che controlla anche il club bianconero), spiegando – come anticipato in estate da Calcio e Finanza – che si stanno valutando tutte le opzioni a disposizione sul tavolo.

«Confermo che lo sponsor Jeep è in scadenza alla fine di questa stagione. Siamo in trattativa con diversi brand di importanza primaria per un periodo di più stagioni legate allo sponsor di maglia. Intese che prevedono una parte fissa e dei bonus e malus legati alla partecipazione delle competizioni europee e alle performance nelle stesse», ha concluso Scanavino.