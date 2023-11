Ufficiale, la Juventus approva il bilancio: rosso di 123 milioni nel 2023

L’assemblea degli azionisti della Juventus ha ufficialmente approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2023. Un esercizio ha fatto registrare un rosso comunque pesante, seppur in calo pari a 123,7 milioni di euro. Il risultato è infatti in miglioramento di circa 115 milioni di euro rispetto all’esercizio 2021/22, che si era chiuso in perdita per 240 milioni.

Il fatturato della società bianconera è stato pari a 507,7 milioni di euro (contro i 443,4 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2022), mentre i costi sono diminuiti scendendo a quota 606,9 milioni (665,0 milioni nel 2021/22).

Juventus approvazione bilancio 2023 – I ricavi

Complessivamente, la Juventus nella stagione 2022/23 ha registrato 507,7 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 443,4 milioni del 2021/22. La voce più corposa è quella relativa ai ricavi commerciali, sponsor e royalties, pari a 178,8 milioni (di cui 44,6 milioni derivanti dalla sponsorizzazione con Jeep, azienda correlata visto che fa parte del gruppo Stellantis di cui Exor, holding degli Agnelli-Elkann, è principale azionista), di poco superiori ai diritti tv, pari a 157,1 milioni di euro (rispetto ai 170,5 milioni del 2021/22).

I ricavi da gestione dei diritti da calciatori sono stati pari a 70,1 milioni in particolare legati alle cessioni di De Ligt al Bayern Monaco (29,1 milioni di plusvalenza), Kulusevski al Tottenham (11,7 milioni di plusvalenza) e Dragusin al Genoa (3,7 milioni di plusvalenza).

Juventus approvazione bilancio 2023 – I costi

I costi a bilancio per la Juventus sono diminuiti nel 2022/23 a 606,9 milioni di euro rispetto ai 665,0 milioni di euro del 2021/22. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 282,4 milioni di euro (in calo rispetto ai 337,0 milioni di euro del 2021/22) di cui 255 milioni come compensi al personale tesserato (310,8 milioni nel 2021/22), oltre che per ammortamenti e svalutazioni per 179,3 milioni di euro (196,7 milioni nel 2021/22) di cui 146,4 milioni legati ai calciatori (170,2 milioni nel 2021/22). Tra le svalutazioni, in particolare, pesa quella legata a Leonardo Bonucci, pari a 5,6 milioni.

Juventus approvazione bilancio 2023 – Perdite in calo

La differenza tra fatturato e costi è stata così pari a -99,3 milioni di euro (rispetto al -221,6 milioni di euro del 2021/22). Il risultato ante imposte è stato negativo per 117,3 milioni di euro circa (con un impatto da 21,5 milioni di oneri finanziari rispetto ai 19,1 milioni del 2021/22), rispetto al -237,4 milioni del 2021/22, mentre il risultato netto è stato negativo per 123,7 milioni di euro contro il rosso di 239,2 milioni del 2021/22.

Juventus approvazione bilancio 2023 – Debiti e patrimonio netto

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2023 per il club bianconero risultava positivo per 42,1 milioni. Tuttavia, la nuova perdita nel primo trimestre del 2023/24 pari a 75 milioni ha portato il club bianconero ad intervenire con un aumento di capitale da 200 milioni di euro.

Infine, sul fronte debiti, i debiti complessivi sono passati a 833,9 milioni di euro (931,7 milioni al 30 giugno 2022), mentre l’indebitamento finanziario netto è invece pari a -339,9 milioni di euro (salito a 397,1 milioni al 30 settembre 2023), rispetto al -153 milioni del 30 giugno 2022, alla luce della liquidità a 48,6 milioni di euro (70,3 milioni al 30 giugno 2022).