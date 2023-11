Inter, maglia diversa in Champions per il terzo anno di fila: ecco perché

L’Inter è scesa in campo contro il Salisburgo durante la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri hanno ottenuto un successo contro gli austriaci, un risultato che ha garantito la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Le ultime due sfide determineranno anche il piazzamento, tra primo e secondo posto.

Nella trasferta di mercoledì sera, l’Inter ha giocato indossando la sua divisa “Away”, ma c’è un dettaglio che differenzia la maglia rispetto alla versione utilizzata per le partite in Serie A: si tratta dello sponsor Paramount+. Sulla maglia usata in campionato, nella divisa da trasferta non è presente il disegno della montagna che accompagna il logo di Paramount+, immagine inserita invece per la partita di coppa.

Il motivo di questo cambiamento riguarda le norme stabilite dalla UEFA, che richiedono che tutte le squadre abbiano lo stesso sponsor sulle loro divise durante le competizioni europee. In particolare, all’articolo 31.03 del regolamento sulle divise da gioco si legge che «le modifiche di qualsiasi natura al contenuto dello sponsor vengono trattate come cambiamenti di sponsor, anche se lo sponsor rimane lo stesso».

Si tratta della terza stagione consecutiva in cui l’Inter è costretta ad apportare modifiche alla propria maglia per giocare in Champions League. Nel 2021/22 i cambiamenti riguardarono lo sponsor Socios e il “Biscione” presente sulla maglia da trasferta, mentre nella passata stagione fu rimosso il disegno del planisfero presente sempre sulla seconda maglia.