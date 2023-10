Serie A, perché il Milan gioca sabato sera e non domenica

Trasferta europea amara per il Milan, che contro il Borussia Dortmund non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 nella sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Un risultato che ha portato i rossoneri a quota 2 punti nel gruppo F, al terzo posto dietro il PSG (fermo a 3) e il Newcastle capolista a quota 4.

Ora la squadra di Pioli tornerà in campo nella serata di sabato per affrontare il Genoa in campionato. Un tema – quello del calendario – affrontato dal tecnico rossonero in conferenza. «Sarri ha gli stessi nostri impegni, noi giochiamo sabato sera e loro domenica. Ma non siamo noi che decidiamo, giocare così tanto rischi di avere più infortuni e di abbassare il livello del gioco. Torniamo domani e poi sabato siamo di nuovo a Genoa», ha detto rispondendo a una domanda sugli impegni, questione sollevata dall’allenatore della Lazio.

Perché il Milan gioca sabato sera? La scelta delle emittenti

Ma perché il Milan giocherà sabato sera e non domenica? Da cosa dipende questa decisione? Guardando alle sfide dell’ottavo turno, è evidente che Lazio-Atalanta, Cagliari-Roma e Napoli-Fiorentina dovessero giocare la domenica, essendo almeno una squadra di ognuna di queste sfide impegnata tra Europa League e Conference League.

Gli altri match – che coinvolgono le big Inter, Milan e Juventus – andavano poi suddivise nei restanti slot tra sabato e domenica. Qui è subentrato il tema dei “pick”, la scelta da parte delle pay-tv di quali partite trasmettere nel weekend. Ricordiamo che DAZN manda in onda tutte le gare del campionato, mentre Sky ne fa vedere tre in co-esclusiva e in specifici slot orari.

L’ordine di scelta degli incontri è il seguente:

Gara 1 – Esclusiva DAZN

Gara 2 – Esclusiva DAZN

Gara 3 – Sky/DAZN

Gara 4 – Esclusiva DAZN

Gara 5 – Esclusiva DAZN

Gara 6 – Sky/DAZN

Gara 7 – Esclusiva DAZN

Gara 8 – Sky/DAZN

Gara 9 – Esclusiva DAZN

Gara 10 – Esclusiva DAZN

La prima e la seconda scelta sono ricadute su Inter-Bologna e Juventus-Torino, programmate sabato rispettivamente alle ore 15.00 e alle ore 18.00. Sky ha deciso di puntare su Genoa-Milan come piatto forte del suo weekend, oltre a Lecce-Sassuolo e Monza-Salernitana. La sfida dei pugliesi è stata programmata per venerdì sera (ricordiamo che il lunedì non è a disposizione, a causa della pausa Nazionali), slot che non sarebbe stato disponibile per il Milan, considerando l’impegno europeo di mercoledì.

Restavano dunque due opzioni: sabato sera alle ore 20.45 e domenica a pranzo, alle ore 12.30. La pay-tv di Comcast, per una questione di ascolti, ha deciso di optare per il sabato. Per questo motivo la gara dei rossoneri è programmata per il 7 ottobre e non per la domenica 8.