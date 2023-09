Lo scorso 24 luglio la famiglia Agnelli ha festeggiato i 100 anni di proprietà della Juventus, club di cui ha preso il controllo nel lontano 1923.

Un centenario che è stato celebrato sia online che sul campo, con numerosi eventi culminati con la partita tra team Black e team White, che quest’anno ha sostituito la classica sgambata di inizio raduno a Villar Perosa, una delle altre grandi ricorrenze in casa Juve, introdotta da una delle tante presidenze Agnelli.

Ma nell’anno del centenario saranno diverse le iniziative per festeggiare questo traguardo storico. Infatti, il prossimo 10 ottobre è stato fissato un appuntamento al PalaAlpitour di Torino che dalle 20.30 ospiterà “Together, a Black & White Show”, la prima festa bianconera dedicata a tutti i tifosi della Juventus. Una serata che culminerà con una partita con protagoniste sul campo alcune delle Legends più importanti che hanno vestito la maglia bianconera.

L’evento “Together, a Black & White Show”, sarà anche l’occasione per la Juventus di continuare la sua collaborazione con Save The Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Il club bianconero, infatti, ha deciso di lanciare l’iniziativa “Juventus per le Famiglie” tramite la quale la Juve sosterrà i progetti di Save the Children dedicati ai bambini più vulnerabili e alle loro famiglie. Inoltre, in occasione del “Together, a Black & White Show”, anche il pubblico avrà l’occasione di contribuire a supportare i progetti dell’Organizzazione dedicati alle famiglie più a rischio di povertà e marginalità sociale. I biglietti per l’evento “Together, a Black & White Show”, organizzato da Live Nation, sono già in vendita.

Sempre dal 10 ottobre i tifosi bianconeri avranno anche l’opportunità di visitare il rinnovato Tempio dei Trofei, oltre all’esposizione temporanea “JuventUS”, dedicata, come si può intuire dal nome, all’inclusività e ai valori in cui la Juventus crede da sempre.