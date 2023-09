Vertice Juventus-FIGC: Gravina incontra Ferrero e Calvo a Roma

Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, e Francesco Calvo, responsabile dell’area tecnica, hanno incontrato ieri mattina a Roma, nella sede della FIGC, il presidente Gabriele Gravina per un vertice. Secondo quanto riportato da La Stampa, si sarebbe trattato di una semplice visita di cortesia, ritagliata dai dirigenti, come altre volte in passato, a margine di altri impegni nella capitale.

Una giornata, dunque, in cui gli incroci tra il club bianconero e la Federazione non sono mancati. Dopo aver fatto l’in bocca al lupo alla Nazionale Femminile nel ritiro di Coverciano, sempre ieri il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti è stato in visita alla Continassa, centro sportivo che ospita gli allenamenti della Juventus.

Spalletti, che nei giorni scorsi aveva fatto visita anche all’Atalanta, ha assistito al lavoro della squadra bianconera, accolto nell’occasione dai dirigenti Maurizio Scanavino e Gianluca Pessotto, prima di intrattenersi anche con l’allenatore Massimiliano Allegri e con il Football Director Cristiano Giuntoli, che era con Spalletti a Napoli fino a pochi mesi fa.