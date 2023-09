Lazio, saldo e impatto a bilancio del mercato 2023

Quanto ha speso Lazio sul mercato? La Lazio ha chiuso la sessione estiva del calciomercato 2023/24 e si presenta definitivamente per la nuova stagione dopo aver concluso l’acquisto di quattro giocatori a titolo definitivo (Castellanos, Guendouzi, Isaksen e Kamada) più tre operazioni in prestito (Rovella, Sepe e Pellegrini).

Anche per la stagione 2023/24, Calcio e Finanza stima l’impatto delle operazioni di mercato a bilancio per le principali società di Serie A.

Quanto ha speso Lazio sul mercato– Le operazioni in entrata

Tra i nuovi acquisti, l’operazione più onerosa è quella che ha riguardato Castellanos (15 milioni al New York City la cessione a titolo definitivo) seguita da quelle legate a Guendouzi (13 milioni al Marsiglia) e Isaksen (12 milioni al Midtjylland), oltre all’arrivo a parametro zero di Kamada, il rientro dal prestito di Kamenovic e i prestiti di Rovella, Sepe e Pellegrini.

Secondo le stime di Calcio e Finanza le operazioni in entrata, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi, dovrebbero tradursi finora in maggiori costi per circa 24,9 milioni di euro.

Vediamo ora come questi maggiori costi dovrebbero essere stati compensati dalle operazioni in uscita.

Quanto ha speso Lazio sul mercato – Le operazioni in uscita

Tra le operazioni in uscita, è stata in particolare una quella che hanno caratterizzato l’estate di mercato per la Lazio: la cessione di Milinkovic-Savic all’Al-Hilal per 40 milioni di euro, oltre alle cessioni dei vari Acerbi ed Escalante. Tra i giocatori in uscita sono considerati anche la conclusione dei contratti di Radu, Durmisi, Romero e Jony, oltre alle uscite in prestito di Cancellieri, Maximiano, Akpa Akpro, Adamonis e Marcos Antonio.

Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per circa 63 milioni di euro sul bilancio 2023/24.

A questa cifra ci si arriva sommando le plus/minusvalenze realizzate, l’incasso dai prestiti, il risparmio di ammortamento (nel caso dei giocatori ceduti a titolo definitivo) e il risparmio sull’ingaggio lordo per i giocatori usciti dalla rosa biancoceleste rispetto alla stagione 2022/23.

Quanto ha speso Lazio sul mercato – La review del mercato

Tra entrate e uscite, dunque, l’impatto sul bilancio 2023/24 del calciomercato finora concluso dovrebbe tradursi secondo le stime in un impatto positivo per 38 milioni di euro circa.

Considerando invece il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo), la sessione di mercato per la Lazio finora vede un saldo positivo di circa 6,5 milioni di euro.