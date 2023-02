I calciatori più pagati per nazionalità – I calciatori che mediamente guadagnano di più tra quelli che militano nei club dei cinque maggiori campionati europei sono quelli di nazionalità belga. A rivelarlo sono i dati emersi da un’analisi condotta da Off The Pitch, che ha preso in esame tutti i calciatori e li ha divisi per nazionalità, per poi stilare una classifica sulla base dello stipendio medio percepito.

Per calcolare lo stipendio medio dei giocatori, Off The Pitch ha preso in considerazione solamente gli stipendi base per arrivare al dato medio per ogni nazionalità. Questo significa che non sono stati tenuti in considerazione eventuali bonus presenti nei contratti analizzati e premi alla firma per i giocatori presenti nello studio.

Come detto in precedenza, i belgi sono quelli che guadagnano di più, con una media per calciatore di poco superiore ai 4 milioni di euro (4.067.370) e sono 41 in totale fra Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League e Serie A. I più numerosi sono i francesi che nelle 5 leghe hanno ben 375 giocatori, subito dietro spagnoli (339), tedeschi (270), italiani (237) e inglesi (196). L’analisi tiene conto di tutte le nazionalità con almeno 15 rappresentanti nei campionati appartenenti al gruppo dei Big 5.

I calciatori più pagati per nazionalità – La top 10 per nazionalità

Questa la top 10 dei guadagni medi tra i calciatori dei club dei Big 5 sulla base della loro nazionalità:

Belgio – 4.067.370 euro Brasile – 3.967.579 euro Inghilterra – 3.508.658 euro Argentina – 3.170.091 euro Portogallo – 3.086.651 euro Croazia – 2.756.198 euro Olanda – 2.736.662 euro Scozia – 2.471.798 euro Svizzera – 2.465.333 euro Costa d’Avorio – 2.421.956 euro

Per trovare la media stipendi dei calciatori italiani bisogna scendere fino al 29° posto in graduatoria con 1.591.227 euro di media stipendio per 237 giocatori tesserati, di cui 223 giocano in Italia. Ad alzare la media sono però prevalentemente quei calciatori che prestano i loro servizi all’estero, come Verratti e Donnarumma stipendiati dal PSG, oppure Jorginho, fresco di trasferimento all’Arsenal.

Gli italiani sono ultimi se si considerano le nazionalità dei primi 5 campionati d’Europa, appena dietro ai calciatori spagnoli (1.767.261 di media per 339 giocatori), e preceduti da tedeschi e francesi appena più in alto (rispettivamente 1.838.501 per 270 giocatori e 1.842.225 per 375 calciatori). Inglesi, invece, che si piazzano al terzo posto assoluto con 196 calciatori tesserati nei maggiori campionati, ma 175 giocano in Premier, il campionato più ricco del mondo.