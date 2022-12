Quali sono i club con più campioni del mondo? La conclusione dei Mondiali 2022 in Qatar permette di aggiornare la classifica delle squadre che hanno visto il maggior numero di propri giocatori conquistare la Coppa del Mondo per nazionali. Dal 1930 ad oggi, sono 439 i giocatori che complessivamente si sono laureati campioni del mondo, con l’aggiunta dei 26 calciatori dell’Argentina che hanno conquistato il titolo in Qatar.

La graduatoria vede davanti a tutti Juventus, Bayern Monaco e Inter, rispettivamente con 27, 24 e 21 calciatori che sono diventati campioni del mondo vestendo la maglia dei propri club. Al quarto posto troviamo invece la Roma a quota 17, che conclude una top quattro tutta europea.

Alle loro spalle infatti ci sono invece i brasiliani del Santos (15), gli uruguaiani del Penarol (14) e del Nacional Montevideo (13) e i brasiliani del San Paolo (13), tutte avvantaggiate dai diversi successi delle rispettive nazionali quando i trasferimenti all’estero erano ridotti ai minimi termini se non inesistenti, mentre a chiudere la top 10 ci sono Barcellona, Real Madrid e Botafogo, tutte e tre a quota 11.

Guardando alle altre italiane, il Milan nella sua storia ha avuto 10 calciatori campioni del mondo, due in più della Fiorentina (8) e cinque in più di Bologna e Lazio (5). Tra le altre italiane, il Palermo grazie all’exploit dell’Italia nel 2006 ha visto ben quattro suoi giocatori conquistare il trofeo, seguita poi da Triestina (3 grazie ai trionfi dell’Italia tra 1934 e 1938), Genoa, Parma, Udinese, Sampdoria e Napoli a quota due (per i partenopei in particolare il successo di Diego Armando Maradona nel 1986).

A quota uno troviamo Cagliari (Franco Selvaggi con l’Italia nel 1982), Lecce (Pedro Pasculli con l’Argentina nel 1986), Livorno (Marco Amelia con l’Italia nel 2006), Lucchese (Aldo Olivieri con l’Italia nel 1938), Pisa (Sergio Bertoni con l’Italia nel 1938), Reggiana (Claudio Taffarel con il Brasile nel 1994) e Torino (Giuseppe Dossena con l’Italia nel 1982).

Club con più campioni del mondo, la top 20