Inter indennizzi Nazionali – L’Inter è pronta a passare all’incasso dalla FIFA. Il club nerazzurro riceverà un indennizzo di quasi 1,8 milioni di dollari per aver “prestato” i propri calciatori alle Nazionali impegnate ai Mondiali in Qatar. Come noto, l’organo di governo mondiale del calcio riconosce un “compenso” alle società per i propri tornei, che si basa sul numero di giorni in cui gli atleti sono impegnati con le selezioni dei propri Paesi.

La cifra, per un totale di 209 milioni di dollari, è riconosciuta nell’ambito del “FIFA Club Benefits Programme”, per cui ogni club riceverà 10mila dollari per ogni giorno in cui il giocatore è stato impegnato nel Mondiale, a partire dalla preparazione, quindi dal lunedì 14 novembre. Più una Nazionale va avanti, più il calciatore passerà giorni a disposizione di quest’ ultima, e più il club incasserà.

Inter indennizzi Nazionali – Come si calcola il “rimborso”

Ma come si calcola l’indennizzo? Per l’edizione 2018 della Coppa del Mondo, la cifra di riferimento per ogni calciatore era stata divisa in tre parti, sulla base dei periodi legati principalmente alle finestre di mercato, ma con un peso maggiore per i due mesi che hanno preceduto l’inizio della manifestazione (luglio 2016-giugno 2017, luglio 2017-maggio 2018 e giugno-luglio 2018).

In questo modo, il calciatore che durante questo periodo fosse stato tesserato per più club avrebbe comunque portato un indennizzo maggiore alla sua squadra del momento. Il discorso non vale chiaramente per quei calciatori che non hanno cambiato maglia: in quel caso, il club di riferimento incassa tutto l’indennizzo.

Inter indennizzi Nazionali – Le cifre da Lautaro a Dumfries

Lo stesso schema è stato utilizzato da Calcio e Finanza per la stima degli indennizzi del Mondiale 2022, che tiene conto del periodo di riferimento indicato dalla FIFA (da luglio 2020 a dicembre 2022) per questa edizione del torneo. Dunque, quanto ha incassato l’Inter nel dettaglio?

Il giocatore più “utile” in questo senso alla causa nerazzurra è stato Lautaro Martinez, che ha portato 370mila dollari avendo raggiunto la finale con l’Argentina (ed essendo sempre stato all’Inter da luglio 2020 in avanti). Discorso simile per Brozovic, che si è fermato in semifinale e che ha garantito al club altri 320mila dollari.

Lautaro Finale 370.000 Brozovic Semifinale 320.000 De Vrij Quarti 280.000 Perisic Semifinale 214.000 Lukaku Gironi 120.000 Vecino Gironi 120.000 Hakimi Semifinale 107.000 Dumfries Quarti 94.000 Eriksen Gironi 90.000 Onana Escluso 50.000 Correa Infortunio 27.000 1.792.000

cifre in dollari

Sul podio anche l’olandese De Vrij – la cui convocazione vale 280mila dollari –, mentre a scendere troviamo Lukaku e due ex: Vecino e Hakimi. Il centrocampista e il laterale hanno indossato la maglia nerazzurro nel periodo considerato dalla FIFA per gli indennizzi e dunque, pur non essendo più tesserati del club, portano comunque un rimborso. Nel complesso, secondo le stime di Calcio e Finanza, l’Inter incassa dunque 1.792.000 dollari per la rassegna iridata.