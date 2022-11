Non solo versamenti per la gestione ordinaria o l’acquisto delle azioni per l’opa, ora i Friedkin intervengono anche in chiave indebitamento per la Roma. La proprietà statunitense infatti dovrebbe versare circa 94 milioni per ripagare il bond da 275 milioni emesso nel 2019, con l’aggiunta di 175 milioni legati a un nuovo bond partecipato dal fondo statunitense Apollo.

La decisione dei Friedkin permetterà così di ridurre l’indebitamento della società capitolina e di conseguenza anche i costi legati agli interessi annui per il precedente bond. Cresce così l’investimento della proprietà dei Friedkin per il club giallorosso, a più di due anni dall’acquisto della società da Pallotta, avvenuto nell’agosto del 2020.

Nel dettaglio, i Friedkin avevano pagato a Pallotta:

63,4 milioni per l’86,6% del capitale del club;

8,4 milioni per “le altre partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente da AS Roma SPV”;

111 milioni per rimborsare i finanziamenti-Soci in favore del Club” erogati da Pallotta,;

16 milioni per i finanziamenti-soci erogati in favore di Stadio TdV SpA;

199 milioni complessivi.

L’ulltimo finanziamento soci da 25 milioni a luglio ha portato invece il totale dell’investimento dei Friedkin vicino quota 400 milioni di euro. Gli investimenti di Friedkin per la Roma:

10 milioni nell’agosto 2020;

53 milioni nel settembre 2020;

29,6 milioni nell’ottobre 2020;

40 milioni nel dicembre 2020;

10,5 milioni nell’aprile 2021;

10 milioni nel maggio 2021;

10,2 milioni nel giugno 2021;

25 milioni nel luglio 2021;

60 milioni nell’agosto 2021;

25,9 milioni nel settembre 2021;

10 milioni nell’ottobre 2021;

10 milioni nel novembre 2021;

15,8 milioni nel dicembre 2021;

25 milioni nel gennaio 2022;

7,5 milioni nel febbraio 2022;

6,5 milioni nel marzo 2022;

10 milioni nell’aprile 2022;

10,2 milioni nel maggio 2022;

25 milioni nel luglio 2022

394,2 milioni complessivi.

A questo si aggiunge anche quanto versato ai piccoli azionisti per raggiungere quota 95% del capitale giallorosso, tra le quote acquistate nella fase di stake-building e quelle durante l’opa vera e propria, per un totale di circa 25,9 milioni di euro per il 9,32% delle quote:

stake building: 8,56 milioni di euro per il 3,19% delle quote;

opa: 17,35 milioni di euro per il 5,92% delle quote.

Infine, l’ultima operazione legata al rifinanziamento del bond, con 92 milioni di euro versati dalla proprietà giallorossa.

Complessivamente, quindi, finora l’investimento dei Friedkin per il club giallorosso è stato pari a:

Importo Acquisto club da Friedkin 199.000.000 € Finanziamenti soci 394.200.000 € Opa 25.910.000 € Rifinanziamento bond 94.000.000 € TOTALE 713.110.000 €

Tra acquisto delle quote e successivi versamenti nelle casse del club, i Friedkin hanno quindi già investito 713 milioni di euro nella gestione della società giallorossa nel giro di poco meno di due anni, di cui 199 milioni per acquisire il club, 25,9 milioni per l’opa, 394,2 milioni per la gestione della società e 94 milioni per il rifinanziamento del bond.