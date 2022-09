Fiorentina ricavi Conference League – Nella serata di oggi – giovedì 8 agosto – prenderà il via la Conference League 2022/23. Dopo la vittoria della Roma nella prima storica edizione della terza competizione europea per club, quest’anno a rappresentare la Serie A sarà la Fiorentina. I viola sono stati sorteggiati nel girone con RFS Riga, Istanbul Basaksehir e Heart of Midlothian.

Anche per questa edizione della competizione, sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza ha stimato i ricavi minimi per il club viola. Questi si basano fondamentalmente sul bonus per la partecipazione – uguale per tutti –, sul ranking storico/decennale e sulla prima parte del market pool, definita in base alla posizione in classifica conquistata da ogni squadra nel campionato che si è appena concluso.

A queste cifre si aggiungerà poi la seconda parte del market pool che dipenderà dal numero di partite che la Fiorentina disputerà nel torneo.

Fiorentina ricavi Conference League – Le cifre

Dunque, è noto che per la partecipazione ogni club incasserà 2,94 milioni di euro, mentre sul fronte ranking storico la Fiorentina incasserà 1,29 milioni di euro.

FIORENTINA Bonus partecipazione 2,94 Ranking storico 1,29 Market pool 1 0,42 Bonus risultati x TOTALE 4,65

Cifre in milioni di euro

Passando al market pool, per quanto riguarda quest’ultima voce, metà della quota complessiva (11,75 milioni di euro su 23,5 milioni in totale) sarà distribuita in base al numero di Federazioni rappresentate, che per quest’edizione saranno 28. Per la prima parte del market pool il club viola incasseranno 0,42 milioni di euro.

Fiorentina ricavi Conference League – Il minimo garantito

Nel complesso, sommando tutte le quote minime garantite, la Fiorentina incasserà poco più di 4,5 milioni di euro. La cifra sarà sicuramente arricchita dai bonus risultati durante la fase a gironi. Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 500.000 euro per vittoria e 166.000 euro per ogni pareggio. I vincitori dei gironi beneficeranno di un premio di 650.000 euro ciascuno, mentre i secondi classificati 325.000 euro ciascuno.

E bisognerà aggiungere la seconda parte del market pool che dipenderà dal numero di partite che la Fiorentina disputerà nel torneo.