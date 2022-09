Inter stipendi 2022 2023 – Calano gli stipendi dell’Inter per la stagione 2022/23, al termine della sessione estiva di mercato. I giocatori che compongono la rosa del club nerazzurro mettono insieme ingaggi netti per circa 74 milioni di euro, che si traducono in ingaggi lordi pari a quasi 127 milioni di euro.

Inter stipendi 2022 2023 – Monte ingaggi in leggero calo

Nel complesso, il monte ingaggi è dunque diminuito rispetto al dato complessivo per la scorsa stagione, che tiene conto anche dei calciatori arrivati durante il mercato di gennaio e di coloro che sono invece stati ceduti a stagione in corso. Nella scorsa stagione il monte salari era pari a 137,3 milioni, circa dieci milioni di euro in più rispetto a quello da noi calcolato per la stagione appena cominciata.

Per stilare la classifica degli ingaggi degli uomini di Simone Inzaghi in questa stagione abbiamo utilizzato le cifre degli stipendi pubblicate in passato da La Gazzetta dello Sport. L’analisi è stata poi integrata con i salari dei nuovi calciatori arrivati nel mercato estivo – sulla base delle indiscrezioni di stampa – e aggiustando le cifre dei contratti rinnovati.

Per il calcolo dello stipendio lordo, abbiamo considerato gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita per tutti quei giocatori che ne possono beneficiare (cioè quei calciatori che hanno avuto la residenza fiscale fuori dall’Italia almeno nei due anni precedenti al loro arrivo in Serie A e che mantengano la residenza fiscale nel nostro Paese per almeno due anni dal loro arrivo).

Inter stipendi 2022 2023 – Le cifre

GIOCATORE NETTO LORDO Lukaku 8,5 11,14 Brozovic 6,5 12,03 Calhanoglu 5 9,25 Dzeko 5 9,25 Lautaro Martinez 5 9,25 Barella 4,5 8,33 De Vrij 3,8 7,03 Mkhitaryan 3,8 4,98 Correa 3,5 6,48 Onana 3 3,93 Skriniar 3 5,55 Bastoni 2,8 5,18 Dumfries 2,5 3,28 Gosens 2,5 4,63 Handanovic 2,5 4,63 D’Ambrosio 2 3,70 Darmian 2 3,70 Dimarco 1,6 2,96 Gagliardini 1,5 2,78 Acerbi 1,5 2,78 Dalbert 1,2 2,22 Bellanova 0,9 1,67 Asllani 0,8 1,48 Brazao 0,4 0,52 Cordaz 0,15 0,28 TOTALE 74 126,98 *sgravi previsti dal Decreto Crescita

Cifre in milioni di euro; elaborazione CF su dati Gazzetta

Il calciatore più pagato è Romelu Lukaku, con 8,5 milioni di euro netti, che torna a vestire il nerazzurro dopo la cessione al Chelsea della stagione precedente. Segue in classifica Marcelo Brozovic (6,5 milioni), che ha rinnovato il proprio contratto durante la stagione passata. Sul podio – tutti a quota 5 milioni netti – si trovano Calhanoglu, Dzeko e Lautaro Martinez. Tra i nuovi arrivati, Mkhitaryan è il più pagato, seguito da Onana e Francesco Acerbi, rilevato dalla Lazio in chiusura di mercato.

Tra i giocatori che hanno invece “liberato” spazio in termini di ingaggi ci sono sicuramente i due cileni Alexis Sanchez e Arturo Vidal, ai quali è stata tuttavia corrisposta una buonuscita: circa 4,5 milioni di euro per l’attaccante e 4 milioni di euro per il centrocampista. Tra le uscite più pesanti si registrano anche quelle di Ivan Perisic e del centrocampista Matias Vecino.