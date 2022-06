Chi è Gerry Cardinale? Adesso è ufficiale. RedBird Capital rileva la quota di maggioranza del Milan da Elliott e diventa la nuova proprietaria del club rossonero. Il fondo statunitense rimarrà comunque con una quota di minoranza, che deve ancora essere definita. La valutazione del Milan è pari a 1,2 miliardi e il closing vero e proprio avverrà a settembre.

RedBird è stata fondata nel 2014 da Gerry Cardinale e nel giro di otto anni di attività è arrivata a gestire 6 miliardi di dollari di asset principalmente nei suoi settori verticali di spicco quali sport, telecomunicazioni, servizi finanziari e consumer. L’obiettivo è quello di arrivare nel giro di poco tempo a 11 miliardi di asset in gestione. Ma chi è Gerry Cardinale? Qual è stata la sua carriera prima di RedBird?

Chi è Gerry Cardinale – Da Goldman Sachs a RedBird

Oltre a esserne fondatore, Gerry Cardinale – che vanta un patrimonio stimato di oltre 1 miliardo di dollari – opera anche come Managing Partner di RedBird Capital. Come anticipato in precedenza, la fondazione della società risale al 2014 e può essere considerata come la naturale estensione degli oltre 20 anni di carriera di Cardinale nella banca d’affari statunitense Goldman Sachs.

A livello di studi, Cardinale ha conseguito una laurea con lode presso l’Università di Harvard, dove si è laureato Magna Cum Laude e un Master of Philosophy in “Politics and Political Theory” presso l’Università di Oxford, dove è stato titolare anche di una borsa di studio Rhodes Scholarship.

In Goldman, l’uomo è stato partner dell’azienda e senior leader dell’attività di investimento di private equity della banca d’affari, con gestione di oltre 100 miliardi di dollari di capitale privato tra azioni, debito, strategie di investimento immobiliare e infrastrutturale. Cardinale ha fatto parte, inoltre, del Comitato per gli Investimenti di Goldman e di quello per le partnership della banca negli USA.

Durante il suo incarico presso Goldman Sachs, Gerry ha lavorato con imprenditori per costruire diverse società multimiliardarie di successo, tra cui Yankees Entertainment & Sports (“YES”) Network, la rete sportiva regionale numero uno negli Stati Uniti; Legends Hospitality, una società di servizi di biglietteria, concessioni e merchandising premium creata in collaborazione con i New York Yankees e i Dallas Cowboys; e Suddenlink Communications, che era una delle più grandi società via cavo americane al momento dell’acquisizione da parte di Altice.

Al centro della filosofia dell’imprenditore – si legge nella sua biografia sul sito di RedBird – c’è sempre stata grande collaborazione con i fondatori e gli imprenditori dietro i suoi investimenti. A tal fine, oltre alle sue ampie responsabilità a livello di portafoglio con RedBird, Cardinale è personalmente attivo in una serie di società tra cui YES Network, Fenway Sports Group, Skydance Media, Compass Data Centers, The SpringHill Company, Wasserman Media Group e XFL.

Gerry supervisiona anche i team che lavorano per creare valore nelle varie aziende, coprendone la gestione del portafoglio, i finanziamenti e altri aspetti del business. Infine, Cardinale è attivo in prima persona nel garantire che l’azienda mantenga il suo impegno per la diversità, l’equità e l’inclusione all’interno delle varie società.