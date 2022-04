Proprietari più ricchi calcio – C’è tanto calcio nella classifica dei miliardari di Forbes nel 2022. Da Silvio Berlusconi a John Elkann, da Paul Singer ad Antonio Percassi fino a Rocco Commisso e Dan Friedkin, nell’annuale lista dei più ricchi al mondo stilata dalla rivista statunitense non mancano i miliardari legati al mondo del pallone.

Tra i proprietari di club italiani, i più ricchi sono i fratello Hartono, indonesiani proprietari del Como (Robert e Michael Hartono, patrimonio secondo Forbes da 23,2 e 22,3 miliardi di dollari che valgono la 64ª e 69ª posizione), davanti a Silvio Berlusconi, patron del Monza, con un patrimonio stimato da Forbes in 7,1 miliardi (336°) e quello della Fiorentina Rocco Commisso (6,1 miliardi, 418°), che si piazzano davanti, tra gli altri, a Dan Friedkin (Roma) e Paul Singer (Milan), mentre nella classifica trovano spazio anche Renzo Rosso (Vicenza) e Antonio Percassi (Atalanta), oltre all’ex proprietario dell’Inter Massimo Moratti (1931° con patrimonio di 1,6 miliardi). Fuori dalla classifica invece Zhang Jindong, dopo aver lasciato la maggioranza di Suning: nel 2021 il patron dell’Inter era 339° con un patrimonio da 7,4 miliardi.

Il più ricco tra i miliardari che hanno investito nell’universo calcistico è invece il messicano Carlos Slim, numero uno del Gruppo Carso con un patrimonio da 81,2 miliardi di dollari (13° più ricco al mondo secondo Forbes nel 2021) e proprietario del Real Oviedo, in Serie B spagnola. Sul podio ci sono anche il francese François Pinault (32° con patrimonio di 40,4 miliardi), fondatore di Artemis e proprietario dello Stade Rennais, e il magnate delle lattine Dietrich Mateschitz (51°, 27,4 miliardi), patron di Red Bull con cui investe non solo in Formula 1 ma anche nel calcio, dal Lipsia al Salisburgo.

Proprietari più ricchi calcio, le cifre di Forbes: