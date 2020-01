Roma sponsor Trigoria – In attesa di capire quale sarà il futuro societario, con Friedkin che conta di acquistare club entro la metà di febbraio, la Roma si muove a caccia di nuove fonti di reddito per far crescere i propri ricavi commerciali. Lo riporta “Il Corriere dello Sport”, spiegando che la società capitolina sta portando avanti dei colloqui per una nuova partnership.

In particolare, l’amministratore delegato del club, Guido Fienga, avrebbe ricevuto nella giornata di ieri a Trigoria una delegazione di Axa, nota compagnia assicurativa che sarebbe interessata a creare un legame con la società giallorossa.

In particolare, la Roma vorrebbe stipulare un accordo che porti alla sponsorizzazione del centro di allenamento del club, un po’ come fatto dall’Inter con Suning. In questo caso, Trigoria verrebbe quindi rinominato Axa Sport Center.

Il discorso è comunque in una fase embrionale, e non è questa l’unica azienda che il management giallorosso ha incontrato negli ultimi mesi. In ogni caso, la fervente attività dei dirigenti giallorossi lascia presupporre la volontà di trovare nuove fonti di ricavi per sopperire alla mancata partecipazione alla Champions League, ed evitare così di dover effettuare tagli sui costi del personale.