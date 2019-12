Lazio Borsa – Grande serata quella di sabato per la Lazio, che ha sconfitto la Juventus nell’anticipo serale del quindicesimo turno del campionato di Serie A. I biancocelesti hanno regolato i bianconeri con un 3-1 frutto delle reti di Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo, accorciando in classifica proprio sulla formazione di Sarri.

All’ottimo risultato sul campo si registra anche la buona performance in Borsa per il club di Claudio Lotito. Il titolo della società biancoceleste, infatti, è arrivato a guadagnare circa il 6% in apertura di seduta questa mattina, arrivando a toccare 1,3840 euro per azione, con una capitalizzazione di mercato pari a 91,85 milioni di euro.

In leggero calo, invece, la Juventus. Prima sconfitta stagionale per la formazione di Maurizio Sarri, che cerca il riscatto in Champions League. Il titolo del club piemontese ha aperto a 1,275, per poi risalire fino a 1,2810 euro per azione (-0,54%), con una capitalizzazione di mercato a 1,7 miliardi di euro.