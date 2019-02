Quanto vale Icardi? La cifra a bilancio potrebbe consentire una plusvalenza praticamente integrale rispetto all’eventuale cifra di cessione.

Il caso dell’ormai ex capitano nerazzurro tiene banco in casa Inter. La società ha infatti scelto di togliergli la fascia, dandola a Samir Handanovic. Scelta che ha portato alla reazione dello stesso Icardi, il quale ha rifiutato la convocazione per la gara con il Rapid Vienna, rimanendo così a Milano.

Uno strappo che nasce soprattutto dal ruolo di Wanda Nara, “cose che contornano Icardi che andavano messe a posto e la reazione di oggi lo evidenzia. Queste cose mettono in imbarazzo la squadra di cui era capitano e la società”, come ha spiegato il tecnico Luciano Spalletti in conferenza. Uno scontro totale che, secondo le ricostruzioni della stampa, potrebbe portare in estate all’addio di Icardi.





Quanto vale Icardi? A bilancio, dicevamo, il valore netto è minimo. Acquistato nel 2013 per 13 milioni dalla Sampdoria, al 30 giugno 2018 il valore del giocatore era pari a 3,7 milioni di euro, con ammortamenti per 1,2 milioni.

Dopo una ulteriore stagione, quindi, il prossimo 30 giugno Icardi avrà un valore a bilancio di circa 2,5 milioni di euro, a meno che prima non venga firmato il rinnovo di contratto al centro delle polemiche.

Nel caso in cui una società estera versasse i 110 milioni della clausola (attiva solo dall'1 al 15 luglio appunto solo per squadre non italiane), quindi, la plusvalenza per l'Inter sarebbe pari a circa 107,5 milioni di euro.