La nuova era di Ivan Gazidis al Milan, che si insedierà ufficialmente nelle vesti di amministratore delegato del club nell’assemblea in programma mercoledì 5 dicembre, si apre con un nuovo sponsor. Bioscalin, marchio iconico dell’azienda Giuliani, diventa Hair Care Partner di AC Milan per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020.

Bioscalin® è il brand di Giuliani – società farmaceutica operante da più di 100 anni – dedicato alla salute e al benessere dei capelli. In oltre 25 anni di attività, Bioscalin® ha sviluppato una linea completa di integratori alimentari, fiale e altri cosmetici, che lo hanno reso indiscusso leader di mercato in farmacia.

Milan Bioscalin nuovo sponsor – È l’esordio nel mondo dello sport

Questa partnership apre un nuovo capitolo nella storia della Giuliani e del Brand Bioscalin, che entra per la prima volta nel mondo delle sponsorizzazioni sportive in virtù di una sostanziale condivisione di valori con AC Milan: passione, innovazione, correttezza e spirito di squadra. Valori che permettono di essere vincenti sia in ambito sportivo sia all’interno del proprio mercato di riferimento.

“Questa iniziativa è la dimostrazione della volontà dell’Azienda Giuliani e del marchio Bioscalin di consolidare il proprio successo sul mercato acquisendo visibilità e rilevanza presso un target molto potenziale come gli uomini e gli appassionati di sport in generale, e offrendo una straordinaria opportunità per coinvolgere i farmacisti, nostri partner d’elezione, attraverso una grande passione collettiva come il calcio” ha dichiarato il Direttore Generale Gaetano Colabucci.







Giammaria Giuliani, azionista della società insieme a suo fratello Germano ha aggiunto: "Ci piace sottolineare come questa partnership metta insieme due realtà storiche Milanesi. Da una parte una delle squadre più vincenti e blasonate al mondo, che ha saputo dare tanto lustro alla città, dall'altro un eccellente esempio di successo imprenditoriale, nato a Milano per svilupparsi a livello nazionale e oltre nel corso di ben quattro generazioni".

Il Chief Commercial Officer di AC Milan Lorenzo Giorgetti ha concluso: "Siamo orgogliosi di aver nella nostra squadra un partner come Bioscalin, che ha scelto il club rossonero per iniziare una nuova avventura nel campo delle sponsorizzazioni sportive. Siamo desiderosi di vivere insieme questa sfida che ci vedrà insieme per due stagioni e che ci auguriamo possa portare a grandi risultati per entrambi i brand".

Bioscalin, nuovo Major Partner AC Milan: la linea per la cura dei capelli più usata e conosciuta in farmacia.