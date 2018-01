L’introduzione del sistema VAR non è riuscito, per ora, ad eliminare completamente le polemiche. Non solo per quanto riguarda gli errori arbitrali, ma anche per le tempistiche di utilizzo da parte degli arbitri del nuovo strumento.

La parola più utilizzata, negli ultimi giorni, è quella di “tempo effettivo”. Ma quanto si è giocato in Serie A nel girone d’andata del campionato 2017/18?

Stando ai dati della Lega Serie A, ogni partita è durata 95 minuti e 19 secondi di orologio: il tempo effettivo per ciascuna gara è stato invece di 51 minuti e 8 secondi.

In sostanza, quindi, si è giocato il 53,6% del tempo a disposizione nelle 188 gare (mancano le sfide Sampdoria-Roma e Lazio-Udinese, rinviate a causa del maltempo) fin qui disputate in Serie A.

Tempo effettivo girone andata Serie A 2017 2018, il confronto

Si tratta di una percentuale in aumento rispetto alla stagione 2016/17: nelle prime 19 giornate del passato campionato, infatti, si è giocato per 95 minuti e 32 secondi di orologio in ciascuna partita, con un tempo effettivo di 50 minuti e 29 secondi.

La percentuale delle prime sei giornate 2016/17 è stata così pari al 52,8%: si tratta di un dato inferiore rispetto a quello della stagione in corso.

L’introduzione della VAR, quindi, fino ad oggi non ha avuto un impatto reale sulla quantità di minuti giocati per ciascuna gara. Anzi, ad oggi le gare durano di meno con un tempo effettivo maggiore rispetto alla scorsa stagione.

Considerando il numero di secondi in media di ciascuna gara, nel girone d’andata del campionato 2016/17 ogni partita ha avuto una durata media di 5.732 secondi e un tempo effettivo medio di 3.029 secondi.

Rispetto alla scorsa stagione, così, ciascuna partita dura in media lo 0,22% in meno: il tempo effettivo, però, è cresciuto di circa l,128% in media.

