Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma, riunitosi ieri, ha approvato il Progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2017. Un esercizio che, come noto, si è chiuso con una perdita netta a livello consolidato di 42,6 milioni di euro, in aumento rispetto al rosso di 14 milioni registrato nel bilancio chiuso al 30 giugno 2016.

«La flessione registrata, pari a 28 milioni di euro – si legge nel progetto di bilancio, approvato dal CdA giallorosso -, è dovuta principalmente alla partecipazione alla Uefa Europa League (UEL), rispetto alla più redditizia Uefa Champions League (UCL), che ha comportato un impatto negativo pari a 48,8 milioni di euro nei proventi derivanti dalla partecipazione alle competizioni internazionali, parzialmente compensati da una riduzione di circa 10 milioni di euro nel costo del personale».

As Roma bilancio 2017, i ricavi

«I ricavi complessivi consolidati conseguiti nell’esercizio, tenendo conto anche dei proventi generati dalla gestione calciatori, sono pari a 278,4 milioni di euro (311,1 milioni di euro, al 30 giugno 2016). In particolare, includono plusvalenze conseguite nell’ambito dei contratti di cessione di diritti pluriennali (calciatori) per 95,2 milioni di euro (77,5 milioni di euro, al 30 giugno 2016), altri proventi generati dalla gestione calciatori per 8,2 milioni di euro (14,2 milioni di euro, al 30 giugno 2016), e ricavi operativi per 175 milioni di euro (219,4 milioni di euro al 30 giugno 2016), di cui 32,2 milioni di euro derivanti dalla partecipazione alle competizioni internazionali (81 milioni di euro, al 30 giugno 2016)».

«In particolare, la partecipazione alle competizioni europee, caratterizzata dalla disputa del play-off di Uefa Champions League e delle gare di Uefa Europa League, ha generato proventi per complessivi 32,2 milioni di euro (81 milioni di euro, al 30 giugno 2016). Tra i Ricavi da gare sono contabilizzati: (i) 3 milioni di euro, relativi a bonus riconosciuti per la disputa del play-off di UCL; (ii) 6,1 milioni di euro per participation e performance bonus relativi alla partecipazione e ai risultati sportivi conseguiti nel girone di UEL (20,6 milioni di euro, al 30 giugno 2016); e (iii) 4,3 milioni di euro, come ricavi da biglietteria per la gara casalinga di play-off di UCL e per le 5 gare casalinghe di UEL (8,5 milioni di euro, al 30 giugno 2016). Tra i proventi per diritti televisivi sono contabilizzati 10,6 milioni di euro relativi al Market pool riconosciuto dalla UEFA per la partecipazione alle gare di qualificazione alla UCL, e 8,2 milioni di euro, per la UEL (51,9 milioni di euro, al 30 giugno 2016)».

«La Gestione operativa del parco calciatori ha comportato nell’esercizio il conseguimento di un risultato netto positivo pari a 79,1 milioni di euro (64,2 milioni di euro, al 30 giugno 2016). Il saldo si compone di plusvalenze da cessioni di diritti alle prestazioni sportive, per 95,2 milioni di euro (77,5 milioni di euro, al 30 giugno 2016), minusvalenze da cessioni di diritti alle prestazioni sportive, per 0,3 milioni di euro (0,9 milioni di euro al 30 giugno 2016), ricavi per cessioni temporanee e altri proventi per 8,2 milioni di euro (14,2 milioni di euro al 30 giugno 2016) e oneri per acquisizioni temporanee di diritti, bonus riconosciuti a società di calcio, premi di valorizzazione, addestramento tecnico e solidarietà FIFA pari a 24 milioni di euro (26,6 milioni di euro, al 30 giugno 2016)».

As Roma bilancio 2017, i costi

«I costi operativi consolidati al 30 giugno 2017 sono pari a 209,8 milioni di euro (217,3 milioni di euro, al 30 giugno 2016), con un miglioramento di 7,5 milioni di euro dovuto principalmente alla riduzione del costo del personale tesserato».

«Nell’esercizio si registra altresì una crescita dei costi per Ammortamenti, principalmente riferiti a diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori (55 milioni di euro al 30 giugno 2017, rispetto a 47,6 milioni di euro al 30 giugno 2016), che risentono delle capitalizzazioni di diritti effettuate per gli investimenti operati dalla Società, mentre il Risultato della gestione finanziaria è negativo per 21,3 milioni di euro, rispetto a 18,3 milioni di euro al 30 giugno 2016».